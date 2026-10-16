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ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

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16.10.2026 12:43

«Δεξιόστροφοι» του ΠΑΣΟΚ που… λατρεύουν τον Μητσοτάκη: Αυτή η μάστιγα…

16.10.2026 12:43
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Ένα πολύ ενδιαφέρον – και μάλλον ανησυχητικό για το ΠΑΣΟΚ – εύρημα που πέρασε στα… ψιλά, είχε χθες η δημοσκόπηση της Marc για λογαριασμό του ΑΝΤ1.

Στο ερώτημα της αξιολόγησης της κυβέρνησης, οι 3 στους 10 ψηφοφόρους της παράταξης κρίνουν θετικά το έργο της ΝΔ, ποσοστό που μάλλον ξάφνιασε τα γραφεία της Χαριλάου. Οπως ξαφνιάζει και το 27,4% των νεοδημοκρατών που δηλώνει απογοητευμένο, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία…

Το ποσοστό αυτό θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως… μήνυμα στο Κίνημα και στην ηγεσία του, αν λάβει μάλιστα κανείς υπ’ όψιν και δεύτερο εύρημα: το ΠΑΣΟΚ θεωρούν πως κάνει καλύτερη αντιπολίτευση σε ποσοστό 16,6% έναντι 9,2% της ΕΛΑΣ, αλλά την ίδια ώρα ο Ανδρουλάκης υπολείπεται κατά… πολύ του Τσίπρα σε καταλληλότητα για πρωθυπουργός, για τις θέσεις για την πορεία της χώρας, για την εμπιστοσύνη στην αποτελεσματικότητα σε κρίσεις, στο να βελτιώσει τις ζωές των πολιτών, αλλά και σε… συμπάθεια.

Να θέλουν στο ΠΑΣΟΚ να απαλλαγούν από τις κεντροδεξιές «σειρήνες» και να μην μπορούν να απαλλαγούν, αυτή η… μάστιγα

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