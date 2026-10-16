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16.10.2026 11:36

Καυγάς Βούλτεψη – Αντωνοπούλου για τα… μάτια του Καμμένου

16.10.2026 11:36
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Kαυγά είχαν το πρωί της Παρασκευής στο στούντιο του Action 24 η βουλευτής της ΝΔ, Σοφία Βούλτεψη, και το στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Μαριζέτα Αντωνοπούλου, με αφορμή τη δήλωση Τσίπρα ότι «δεν κυβέρνησα με τη Δεξιά».

Όλα ξεκίνησαν όταν ερωτηθείσα σχετικά, η κυρία Αντωνοπούλου απάντησε «συγκυβερνήσαμε με τους ΑΝΕΛ του Πάνου Καμμένου» και τη Σοφία Βούλτεψη να παρεμβαίνει λέγοντας «με την ακροδεξιά. Όχι, με την πατριωτική δεξιά, με τον μπούλη. O Τσίπρας έλεγε τον Καμμένο μπούλη».

«Ένα πολύ μικρό, τίμιο, λαϊκό, δεξιό κόμμα» είπε το στέλεχος της ΕΛΑΣ με τη βουλευτή της ΝΔ να σχολιάζει «κα του δώσατε το παιχνιδάκι το Άμυνας να παίζει, να φοράει στολές και να λέει “πάμε στον πόλεμο”».

«Δεν νομίζω ότι ενόχλησε κάτι στην κυβέρνηση. Η κυβέρνηση έμεινε ως κυβέρνηση Τσίπρα» απάντησε η κυρία Αντωνοπούλου «γιατί η μεγάλη πλειοψηφία των νομοσχεδίων και η πολιτική γραμμή ήταν από τον Τσίπρα».

«Τι τον ένοιαζε, το παιχνιδάκι ήθελε, το Άμυνας. Τα ψήφιζε όλα» επέμεινε η Σοφία Βούλτεψη με την Μαριζέτα Αντωνόπουλου να οργίζεται και να λέει «αφού τα ψήφιζε όλα, ποιο είναι το πρόβλημά σας;»

«Πήγατε με τον Καρατζαφέρη; Πήγατε με την ακροδεξιά;» συνέχισε τον έντονο διάλογο το στέλεχος της ΕΛΑΣ, με τη βουλευτή της ΝΔ να απαντά «τότε έγινε κυβέρνηση συνεργασίας».

«Εσείς έχετε τον Βορίδη υπουργό, που ξέρουμε ποιος ήταν» επέμεινε η κυρία Αντωνοπούλου με τη Σοφία Βούλτεψη να αναρωτιέται «τι σχέση έχει αυτό;» και τη συνομιλήτριά της να λέει «και θα μας μιλήσετε για τη λαϊκή δεξιά του Καμμένου, ένα μικρό κόμμα».

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