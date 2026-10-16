Ο «κόφτης», ο Πολάκης και τα «γαλλικά»…

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Με… γαλλικά αντέδρασε ο Παύλος Πολάκης, όταν έπεσε θύμα του «κόφτη» που έχει καθιερώσει ο πρόεδρος της Βουλής για το χρόνο στις ομιλίες των βουλευτών.

Όταν λοιπόν ο χρόνος τελείωσε και το μικρόφωνο έκλεισε, ο… αψύς Κρητικός ακούστηκε να αναφωνεί «ω, ρε π@@@@η μου». Πάντως, ο Πολάκης κατάλαβε αμέσως το ατόπημά του και ζήτησε η φράση να διαγραφεί από τα πρακτικά.

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