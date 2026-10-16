Ο «κόφτης», ο Πολάκης και τα «γαλλικά»…

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Με… γαλλικά αντέδρασε ο Παύλος Πολάκης, όταν έπεσε θύμα του «κόφτη» που έχει καθιερώσει ο πρόεδρος της Βουλής για το χρόνο στις ομιλίες των βουλευτών.
Όταν λοιπόν ο χρόνος τελείωσε και το μικρόφωνο έκλεισε, ο… αψύς Κρητικός ακούστηκε να αναφωνεί «ω, ρε π@@@@η μου». Πάντως, ο Πολάκης κατάλαβε αμέσως το ατόπημά του και ζήτησε η φράση να διαγραφεί από τα πρακτικά.
Διαβάστε επίσης:
Τα κόμματα στα… δεξιά της ΝΔ «ροκανίζουν» το αφήγημα της αυτοδυναμίας
Οι διαρροές της ΝΔ και το βλέμμα στον Σαμαρά
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Η ανάρτηση μετά τη θητεία της στην αμερικανική πρεσβεία της Αθήνας
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.