Οι διαρροές της ΝΔ και το βλέμμα στον Σαμαρά

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Ενδιαφέροντα στοιχεία για τις πιθανές δεξαμενές ενός νέου κόμματος του Αντώνη Σαμαρά καταγράφει η δημοσκόπηση της ALCO για το Flash.gr.

Το 10% δηλώνει ότι είναι αρκετά ή πολύ πιθανό να ψηφίσει ένα τέτοιο εγχείρημα, ενώ το 74% απαντά ότι δεν θα το ψήφιζε καθόλου.

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, βρίσκεται και στις διαρροές της ΝΔ: Με τη συσπείρωση του κυβερνώντος κόμματος στο 60%, το 21,9% κατευθύνεται προς τους αναποφάσιστους.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα ευρήματα, ένα σημαντικό μέρος αυτού του 7,5% στρέφεται προς το ενδεχόμενο ενός νέου κόμματος Σαμαρά. Ένα στοιχείο που έχει τη δική του σημασία για τις πολιτικές διεργασίες στον χώρο της ΝΔ.

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