Μήνυμα συμπαράστασης Βαρθολομαίου στον Πάπα Λέοντα, ευχές για ταχεία ανάρρωση

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Μήνυμα αδελφικής συμπαράστασης προς τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ απέστειλε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, εκφράζοντας τις θερμές ευχές του για την ταχεία και πλήρη αποκατάσταση της υγείας του μετά τη χειρουργική επέμβαση, στην οποία υποβλήθηκε στη Ρώμη.

Σημειώνεται, ότι η επιστολή του Οικουμενικού Πατριάρχη είχε αποσταλεί πριν από την επέμβαση του Ποντίφικα, η οποία πραγματοποιήθηκε στο νοσοκομείο Αγκοστίνο Τζεμέλι της ιταλικής πρωτεύουσας στις 13 Οκτωβρίου.

Ο Παναγιώτατος εξέφρασε την προσωπική του εγγύτητα προς τον Πάπα σε μια δύσκολη περίοδο για την υγεία του, υπογραμμίζοντας τους δεσμούς επικοινωνίας και αμοιβαίου σεβασμού που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ των δύο εκκλησιαστικών ηγετών.

Στην επιστολή του, εκφράζει την ευχή να ανανεωθούν οι δυνάμεις του Πάπα, ώστε να συνεχίσει να ανταποκρίνεται στην υψηλή αποστολή που του έχει ανατεθεί.

Παράλληλα, εκφράζει την επιθυμία να του μεταφέρει τις ευχές του και διά ζώσης, εφόσον το επιτρέψει η πορεία της ανάρρωσής του.

Ραντεβού στη Ρώμη

Το μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη αποκτά ιδιαίτερη σημασία και ενόψει της προγραμματισμένης επίσκεψής του στη Ρώμη, η οποία αναμένεται να αρχίσει στις 23 Οκτωβρίου.

Ο κ.κ. Βαρθολομαίος πρόκειται να συμμετάσχει σε σειρά εκδηλώσεων, έπειτα από τιμητικές προσκλήσεις που έχει δεχθεί.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται εκδήλωση στο Ποντιφικό Πανεπιστήμιο του Αγίου Θωμά Ακινάτη, γνωστό ως Angelicum, όπου είχε σπουδάσει ο Πάπας Λέων ΙΔ΄.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης αναμένεται, επίσης, συνάντηση των δύο προκαθημένων στο Βατικανό, εφόσον το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας του Ποντίφικα όπου ενδεχομένως να συζητήσουν και το θέμα του κοινού εορτασμού του Πάσχα.

Η προσωπική τους επαφή θα αποτελέσει συνέχεια των προηγούμενων συναντήσεων και επικοινωνιών τους, οι οποίες έχουν συμβάλει στη διατήρηση ανοικτών διαύλων διαλόγου μεταξύ του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Αγίας Έδρας.

Η συνάντηση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα σε μια περίοδο, κατά την οποία οι δύο πλευρές επιδιώκουν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους σε ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, χωρίς να παραγνωρίζουν τις θεολογικές και εκκλησιολογικές διαφορές, που εξακολουθούν να υφίστανται.

Οι σχέσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου με τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία αποτελούν μέρος μιας μακράς πορείας προσπαθειών για την προσέγγιση των δύο χριστιανικών παραδόσεων. Επισημαίνεται, ότι σημαντικό σταθμό σε αυτή την πορεία αποτέλεσε η ιστορική συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη Αθηναγόρα και του Πάπα Παύλου ΣΤ΄ στην Ιερουσαλήμ το 1964, η οποία συνέβαλε στην αποκατάσταση της επικοινωνίας μεταξύ των δύο Εκκλησιών. Το 1965, οι δύο προκαθήμενοι προχώρησαν στην άρση των αμοιβαίων αναθεμάτων του 1054, μια συμβολική και ιστορικής σημασίας κίνηση, που άνοιξε νέους δρόμους για τον θεολογικό διάλογο.

Έκτοτε, οι επαφές μεταξύ των δύο πλευρών έχουν ενισχυθεί, με συναντήσεις προκαθημένων, ανταλλαγές αντιπροσωπειών και εργασίες της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής για τον Θεολογικό Διάλογο μεταξύ της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Παρά τις σημαντικές προόδους, ζητήματα όπως η κατανόηση του πρωτείου και της συνοδικότητας εξακολουθούν να βρίσκονται στο επίκεντρο του θεολογικού διαλόγου. Η επιδίωξη της ενότητας δεν προϋποθέτει την αποσιώπηση των διαφορών, αλλά τη συστηματική προσπάθεια κατανόησής τους μέσα από τον διάλογο και τον αμοιβαίο σεβασμό.

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος έχει επανειλημμένα υποστηρίξει την ανάγκη συνέχισης αυτής της προσπάθειας, ενώ και ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ έχει εκφράσει την πρόθεσή του να προωθήσει την προσέγγιση των χριστιανικών Εκκλησιών.

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