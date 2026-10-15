Ποιος θα αντικαταστήσει την Γκιλφόιλ;

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Καθώς η Κίμπερλι Γκιλφόιλ ετοιμάζει βαλίτσες για Αμερική, το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου σε Αθήνα και Ουάσινγκτον είναι ποιο πρόσωπο θα την αντικαταστήσει στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα.

Η απάντηση, σύμφωνα με πηγές με γνώση του θέματος είναι ότι… είναι μπερδεμένο και οι εξελίξεις θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, όπου οι Ρεπουμπλικάνοι αναμένεται να υποστούν μεγάλη ήττα και να χάσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Μια τέτοια εξέλιξη θα καταστήσει πολύ δύσκολη τη διαδικασία επικύρωσης προσώπου της αρεσκείας του Ντόναλντ Τραμπ, οπότε ή θα επιλεγεί διπλωμάτης καριέρας – αλλά δεν θα ενθουσιάζει τον πρόεδρο… – ή, το πιθανότερο είναι ότι ο Τζος Χακ θα επιβεβαιώσει τον κανόνα που λέει ότι «ουδέν μονιμότερο του προσωρινού».

Άλλωστε, πάνω από 90 πρεσβείες των ΗΠΑ στον κόσμο λειτουργούν χωρίς πρέσβη, οπότε…

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