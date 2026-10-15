Γιατί Καραμανλής και Βενιζέλος θα βρεθούν μαζί στη Θεσσαλονίκη

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Η Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης… ενώνει Κώστα Καραμανλή και Βαγγέλη Βενιζέλο.

Ο πρώην πρωθυπουργός και ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα βρεθούν μαζί στις 26 Νοεμβρίου στη συμπρωτεύουσα, προκειμένου να συμμετάσχουν σε συνέδριο με τίτλο «Ελλάδα 2030: Μπορεί η Ανάπτυξη να έρθει από την Περιφέρεια;» το οποίο διοργανώνεται με αφορμή τα 20 χρόνια από την ίδρυση της Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης.

Στο συνέδριο, εκτός από τους Καραμανλή και Βενιζέλο, θα συμμετάσχουν, μεταξύ άλλων, ο επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας, ο πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν και υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και η επικεφαλής του πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ Άννα Διαμαντοπούλου.

Είναι μάλλον περιττό να αναφερθεί ότι οι ομιλίες των δύο «πρώην» συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς θεωρείται βέβαιο ότι θα εμπεριέχουν σχολιασμό και της τρέχουσας πολιτικής επικαιρότητας. Όσοι πιστοί προσέλθετε…

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