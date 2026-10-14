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14.10.2026 15:43

ΣΥΡΙΖΑ: Ζητά την παραίτηση Ζαχαριάδη από τη θέση του επικεφαλής της Ανοιχτής Πόλης

14.10.2026 15:43
kostas-zahariadis

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Την άμεση παραίτηση του Κώστα Ζαχαριάδη από επικεφαλής της Ανοιχτής Πόλης ζητεί η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μετά την επισημοποίηση της ένταξής του στην ΕΛΑΣ το πρωί της Τρίτης.

Κατά τη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών στην Κουμουνδούρου, ο γραμματέας Οργανωτικού του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Μπουλέκος αναφέρθηκε στο θέμα σημειώνοντας ότι ο Κώστας Ζαχαριάδης ορίστηκε επικεφαλής της παράταξης Ανοιχτή Πόλη και την οδήγησε στις δημοτικές εκλογές με απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ.

«Δε νοείται να είσαι ορισμένος με απόφαση ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ που εγκρίθηκε από την ΚΕ, επικεφαλής δημοτικής παράταξης και ο ορισμένος επικεφαλής να κάνει διαφορετική κομματική ένταξη» είπε και επισήμανε ότι η Ανοιχτή Πόλη είναι η παράταξη που κατεβάζει ο ΣΥΡΙΖΑ επί 24 χρόνια. Συμπλήρωσε δε πως η εν λόγω δημοτική παράταξη στηρίζεται με ανθρώπινους και υλικούς πόρους από αυτό το κόμμα, επομένως, διεμήνυσε πως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να την απεμπολήσει και να αφήσει «να γίνει μαγαζί άλλου φορέα».

Ζήτησε ως εκ τούτου την παραίτηση του μέχρι σήμερα επικεφαλής της ενώ ανέφερε πως ο Κώστας Ζαχαριάδης έχει το ηθικό ανάστημα να προχωρήσει σε αυτήν την κίνηση.

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