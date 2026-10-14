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14.10.2026 10:30

Έμμεσο σχόλιο Πάιατ για την αποπομπή Γκιλφόιλ

14.10.2026 10:30
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Μπορεί ο Τζέφρι Πάιατ, ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, να μην θέλησε να σχολιάσει άμεσα το… σίριαλ που κατέληξε στην απόλυση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση που είχε υπηρετήσει και ο ίδιος, ωστόσο, εμμέως πλην σαφώς… πήρε θέση.

Πώς; Ένας χρήστης του Χ ανέβασε ένα μακροσκελές νήμα με τίτλο: «Ο διπλωμάτης που άλλαξε την κοινή γνώμη για τις ΗΠΑ και Το Σύστημα Τραμπ που την καταστρέφει. Η θητεία του Τζέφρι Πάιατ στην Αθήνα (2016 – 2022) θεωρείται μία από τις πιο καθοριστικές στην ιστορία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων», στο οποίο αναφέρεται σε διάφορες πτυχές των δραστηριοτήτων του Πάιατ και πώς αυτές – σύμφωνα με τον χρήστη – άλλαξαν τις αντιλήψεις των Ελλήνων για τις ΗΠΑ.

Ο Πάιατ λοιπόν ανέβασε το νήμα στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ και σχολίασε με το emoji που συμβολίζει το ευχαριστώ. Προφανώς τα κολακευτικά σχόλια του χρήστη αποτελούν λόγο για ευχαριστίες, αλλά ο Αμερικανός διπλωμάτης δεν φάνηκε να διαφωνεί και με την απόψη ότι το σύστημα Τραμπ καταστρέφει τα όσα ο ίδιος πέτυχε

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