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13.10.2026 18:41

«Πόλεμος» για την Γκράβα: Καταγγέλλει καθυστερήσεις ο Δούκας, τις τυπικές διαδικασίες επικαλείται το ΤΕΕ

13.10.2026 18:41
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Άγρια κόντρα ξέσπασε για τους ελέγχους στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, με τον Χάρη Δούκα να θέτει το ζήτημα της καθυστέρησης και τον Γιώργο Στασινό, να απαντά με αιχμές για τις ευθύνες του Δήμου Αθηναίων. Την ώρα που διακυβεύεται η ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών ο πρόεδρος του ΤΕΕ επιλέγει να παίξει παιχνίδια επικαλούμενος τις τυπικές διαδικασίες και υποστηρίζοντας πως ο Δήμος Αθηναίων δεν έχει υποβάλει επίσημο αίτημα πραγματογνωμοσύνης.

Ο δήμαρχος Αθηναίων είχε εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι, όπως ανέφερε, μία εβδομάδα μετά το αίτημα για συμπληρωματικό έλεγχο από το ΤΕΕ, δεν είχε υπάρξει η αναμενόμενη ανταπόκριση.

«Δεν είναι δυνατόν να έχει ζητηθεί εδώ και μια εβδομάδα να γίνει έλεγχος από το ΤΕΕ στην Γκράβα, προκειμένου να πιστοποιήσει τους δικούς μας ελέγχους και ακόμη να περιμένουμε. Μάλιστα να μας λένε το Σάββατο και βλέπουμε…», ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του Χάρη Δούκα.

Η απάντηση του Γιώργου Στασινού ήρθε με διαφορετική αφετηρία. Ο πρόεδρος του ΤΕΕ υποστήριξε ότι το επίσημο αίτημα πραγματογνωμοσύνης υποβλήθηκε από το υπουργείο Παιδείας την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, ότι το Σάββατο ορίστηκε εξειδικευμένος μηχανικός και ότι οι αυτοψίες έχουν ήδη ξεκινήσει.

Το σημείο που ανεβάζει τους τόνους είναι η αναφορά του ότι ο Δήμος Αθηναίων δεν έχει υποβάλει επίσημο αίτημα πραγματογνωμοσύνης. Ο κ. Στασινός δεν έμεινε, όμως, εκεί, καθώς έσπευσε να χρεώσει στη δημοτική αρχή τις ευθύνες για τη συντήρηση και τη λειτουργία των σχολικών κτιρίων.

«Ο Δήμος Αθηναίων έχει μηχανικούς, έχει αρμοδιότητα, έχει ευθύνη, την οποία από διάφορες δηλώσεις αντιλαμβάνομαι ότι προσπαθεί να αποφύγει», δήλωσε, ενώ πρόσθεσε με νόημα: «Καλύτερα να ασχολείται ο καθένας με αυτά που ξέρει και μπορεί».

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ λέει ότι η πραγματογνωμοσύνη θα συνεχιστεί μέχρι να εξαχθούν ασφαλή επιστημονικά συμπεράσματα, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι η προστασία μαθητών και εκπαιδευτικών.

Το ερώτημα, ωστόσο, παραμένει: Πώς συνδέεται η συζήτηση για τις τυπικές διαδικασίες και τις αρμοδιότητες με την ανάγκη για άμεσους και σαφείς ελέγχους σε ένα τόσο μεγάλο σχολικό συγκρότημα; Ο Δούκας ζητά να προχωρήσει ο συμπληρωματικός έλεγχος, ενώ το ΤΕΕ υποστηρίζει ότι έχει ήδη κινητοποιηθεί κατόπιν αιτήματος του υπουργείου Παιδείας.

Σε κάθε περίπτωση, η αντιπαράθεση δεν μπορεί να υποκαταστήσει το ζητούμενο: να ολοκληρωθεί ο τεχνικός έλεγχος, να δημοσιοποιηθούν τα συμπεράσματα και να υπάρξουν ξεκάθαρες απαντήσεις για την ασφάλεια της σχολικής κοινότητας. Γιατί στη Γκράβα, πέρα από τις ανακοινώσεις και τις αιχμές, αυτό που μετρά είναι η ασφάλεια των παιδιών.

Όταν διακυβεύεται η ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών, δεν αρκεί η επίκληση των τυπικών διαδικασιών, απαιτείται άμεση, ουσιαστική και διαφανής ανταπόκριση από όλους τους αρμόδιους φορείς.

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