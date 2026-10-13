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ΕΛΛΑΔΑ

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13.10.2026 17:58

Δούκας κατά ΤΕΕ για Γκράβα: Ζητήσαμε να πιστοποιήσουν τους δικούς μας ελέγχους και ακόμα περιμένουμε 

13.10.2026 17:58
doukas

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Την αδιαφορία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας κατήγγειλε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Μια εβδομάδα μετά το αίτημα του δήμου Αθηναίων στο Τεχνικό Επιμελητηρίου Ελλάδας να διεξάγει συμπληρωματικό έλεγχο στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβα, δεν έχει γίνει καμία ενέργεια. 

«Δεν είναι δυνατόν να έχει ζητηθεί εδώ και μια εβδομάδα να γίνει έλεγχος από το ΤΕΕ στην Γκράβα, προκειμένου να πιστοποιήσει τους δικούς μας ελέγχους και ακόμη να περιμένουμε. Μάλιστα να μας λένε το Σάββατο και βλέπουμε…», τόνισε ο Χάρης Δούκας. 

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