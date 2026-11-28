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Η Μόνικα Μπελούτσι έχει πολλούς λόγους να μην θέλει ποτέ να ζήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η 62χρονη Μπελούτσι μίλησε ανοιχτά για την εκτίμησή της για τις ΗΠΑ και γιατί προτιμά τη ζωή στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισης στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μαρακές στο Μαρόκο την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, όπως ανέφερε το Variety.

Αν και το ιταλικής καταγωγής μοντέλο και ηθοποιός είναι ευρέως γνωστό για τους ρόλους της σε χολιγουντιανές επιτυχίες όπως οι συνέχειες του Matrix και τα Πάθη του Χριστού, μεγάλο μέρος της καριέρας της έχει περάσει εργαζόμενη στον διεθνή κινηματογράφο. Τα πρόσφατα έργα της περιλαμβάνουν το φετινό ιταλικό δράμα Ketticè και την παραγωγή της Σαουδικής Αραβίας-Αιγύπτου 7 Dogs .

«Μου αρέσει η Αμερική. Λατρεύω όλες αυτές τις δυνατότητες, όλη αυτή την ενέργεια, την πιθανότητα να κάνω μεγάλες αλλά και ανεξάρτητες ταινίες. Και μου αρέσει να πηγαίνω εκεί. Αλλά νιώθω βαθιά Ευρωπαία. Ζω ανάμεσα στο Παρίσι και τη Ρώμη και το λατρεύω αυτό», είπε η Μπελούτσι.

«Όσο περισσότερος χρόνος περνάει, τόσο περισσότερο συνειδητοποιώ ότι λατρεύω το επάγγελμά μου και ότι εξακολουθώ να έχω αυτό το πάθος», πρόσθεσε. «Αλλά αγαπώ επίσης τα πραγματικά πράγματα στη ζωή μου. Μου αρέσει να έχω τους φίλους μου, αγαπώ την οικογένειά μου. Μου αρέσει επίσης να έχω ένα είδος καθημερινότητας, κάτι που με κρατάει συνδεδεμένη με κάτι πραγματικό. Μου αρέσει ο κινηματογράφος, αλλά προτιμώ τη ζωή».

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