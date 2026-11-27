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Mε μια φωτογραφία και ένα τρυφερό μήνυμα αποχαιρέτησε την τηλεοπτική του «μαμά» Μάγδα Τσαγγάνη, που έφυγε από τη ζωή, ο Αργύρης Αγγέλου.

Ο ηθοποιός είχε υποδυθεί τον γιο της στις «Σαββατογεννημένες» του Γιώργου Καπουτζίδη.

Ο Αργύρης Αγγέλου μοιράστηκε μέσα από ένα Instagram story μια φωτογραφία της ηθοποιού, την οποία συνόδευσε με το μήνυμα: «Αντίο μαμά…» Ασημάκης, και δύο ραγισμένες καρδιές, δίπλα στο όνομα του χαρακτήρα που υποδύθηκε.

Η σπουδαία ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών, μετά από περιπέτεια με την υγεία της.

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