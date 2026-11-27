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Ένα από τα κεντρικά πρόσωπα της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να είχε αναπτύξει δίκτυο εικονικών μισθώσεων κατοικιών για ένστολους, είναι η λογίστρια με το ψευδώνυμο «Μαρκέλλα», πρώην σύζυγος αστυνομικού των ΜΑΤ.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η «Μαρκέλλα» χρησιμοποιούσε στενούς συγγενείς της για τη διακίνηση των χρημάτων, καθώς η ίδια απέφευγε να έρχεται σε άμεση επαφή με τους «πελάτες», προκειμένου να καλύπτει τη δράση της.

Από τις καταγεγραμμένες συνομιλίες προκύπτει ο τρόπος διαχείρισης των χρημάτων:

–Λογίστρια Μαρκέλλα: Θα περάσω από τη Ν… να πάρω δύο ταμεία που έχει. Το ταμείο το χθεσινό το έχεις εσύ;

–Μητέρα Λογίστριας: Ναι, μαζί μου το έφερα, μήπως το χρειαζόσουν

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι η κατηγορούμενη πραγματοποιούσε σχεδόν καθημερινά αναλήψεις σημαντικών ποσών για τις επιστροφές χρημάτων στους πελάτες του κυκλώματος.

–Μητέρα Λογίστριας: Έδωσες πάλι χρήμα σήμερα;

–Λογίστρια: Έδωσα από την τσέπη μου πολύ, από αυτά που έχω εγώ που δεν τα ξέρει κανείς. Μέχρι τέλος Δεκέμβρη θα πονέσω πολύ.

Η μητέρα της στο δίκτυο

Καθοριστικός φέρεται να ήταν και ο ρόλος της μητέρας της, η οποία ταξίδευε σε διάφορες περιοχές της χώρας, κυρίως σε Κρήτη, Λέρο και Κω, παραλαμβάνοντας μετρητά που σχετίζονταν με τις εικονικές αποδείξεις. Όπως προκύπτει από τη δικογραφία, λάμβανε αμοιβή από την κόρη της.

–Λογίστρια: Εσύ έχεις πληρωθεί καθόλου;

–Μητέρα: Όχι, δεν πειράζει. Τώρα έχω από του πατέρα σου, μην αγχώνεσαι.

Η ανιψιά και οι πληρωμές μέσω IRIS

Στο κύκλωμα φέρεται να συμμετείχε και η ανιψιά της λογίστριας, η οποία είχε αναλάβει τον έλεγχο των καταλυμάτων. Η εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό της ήταν τέτοια ώστε σε ορισμένες περιπτώσεις οι πληρωμές μέσω IRIS να γίνονται μέσω δικών της λογαριασμών ή του πατέρα της.

–Μητέρα: Κάποιος μου ζήτησε IRIS, 50 ευρώ, να δώσω το νούμερό σου;

–Ανιψιά: Εντάξει.

Ο αστυνομικός από τα Ιωάννινα

Σύμφωνα με την έρευνα, ο εν διαστάσει σύζυγος της λογίστριας, αστυνομικός από τα Ιωάννινα, αξιοποιούσε τη θέση του γνωρίζοντας τα ποσά των αποζημιώσεων μετακίνησης και τα πιθανά κενά στους ελέγχους, ενώ αναζητούσε νέους ένστολους πελάτες για το κύκλωμα. Για τον ρόλο αυτό φέρεται να λάμβανε 2.000 ευρώ τον μήνα.

-Λογίστρια: Είπε ότι έχει βάλει κι εκείνος ένα λιθαράκι για να γίνω αυτό που είμαι… Και του λέει η Κ…γι’ αυτό σου δίνει η Μαρκέλλα δύο χιλιάρικα τον μήνα;

–Μητέρα: Τι αρρωστημένη κατάσταση είναι αυτή;

Η δεύτερη εγκληματική οργάνωση

Παράλληλα, οι αρχές περιγράφουν τη δράση δεύτερης εγκληματικής οργάνωσης, η οποία από το 2020 φέρεται να λειτουργούσε από διαμέρισμα στο Γκύζη και να εξυπηρετούσε αποκλειστικά μετακινούμενους αστυνομικούς και λιμενικούς.

Σε καταγεγραμμένη συνομιλία ο φερόμενος αρχηγός της οργάνωσης, γνωστός ως «Γιώργος», εμφανίζεται να απορρίπτει ενδιαφερόμενο επειδή δεν ανήκε στα σώματα ασφαλείας:

Για να αποφεύγουν τον εντοπισμό, τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν εφαρμογές επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, μίσθωναν οχήματα, διατηρούσαν τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό και πραγματοποιούσαν συναντήσεις σε υπαίθριους χώρους, ακόμη και κοντά σε αστυνομικές υπηρεσίες.

Εργαζόμενη του γραφείου ταξίδευε συστηματικά σε νησιά για να παραλαμβάνει χρήματα και να παραδίδει αποδείξεις.

Αρχηγός β΄ομάδας: Η κοπέλα που είναι στο γραφείο, η Π…, είναι Μύκονο, Νάξο, Πάρο και Σαντορίνη τώρα. Έχει πάει αυτές τις μέρες.

Οι αστυνομικοί αποφάσισαν να επισπεύσουν την επιχείρηση όταν, σύμφωνα με τις τελευταίες παρακολουθήσεις, πληροφορήθηκαν ότι ο φερόμενος αρχηγός της δεύτερης οργάνωσης σχεδίαζε να διαφύγει στην Ταϊβάν, ενώ η «Μαρκέλλα» φέρεται να εξέταζε το ενδεχόμενο το Δεκέμβριο, να κλείσει εταιρείες που συνδέονταν με τη δράση του κυκλώματος. Έτσι οργανώθηκε η μεγάλη επιχείρηση που οδήγησε στην εξάρθρωση των δύο οργανώσεων.

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