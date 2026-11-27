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Την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου, στις 12:00, στο Αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας θα πουν συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι το τελευταίο «αντίο» στον Αντώνη Πανούτσο.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ: «Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ ανακοινώνει ότι ο τελευταίος αποχαιρετισμός στον Αντώνη Πανούτσο θα δοθεί την Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου, στις 12:00, στο Αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας».
Ο Αντώνης Πανούτσος, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές του αθλητικού Τύπου, έφυγε από τη ζωή στα 78 του χρόνια έπειτα από μακρά νοσηλεία στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός». Ο γνωστός αθλητικογράφος είχε προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου το καλοκαίρι, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρή από την αρχή της νοσηλείας του.
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