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Την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου, στις 12:00, στο Αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας θα πουν συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι το τελευταίο «αντίο» στον Αντώνη Πανούτσο.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ: «Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ ανακοινώνει ότι ο τελευταίος αποχαιρετισμός στον Αντώνη Πανούτσο θα δοθεί την Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου, στις 12:00, στο Αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας».

Ο Αντώνης Πανούτσος, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές του αθλητικού Τύπου, έφυγε από τη ζωή στα 78 του χρόνια έπειτα από μακρά νοσηλεία στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός». Ο γνωστός αθλητικογράφος είχε προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου το καλοκαίρι, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρή από την αρχή της νοσηλείας του.

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