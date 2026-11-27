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Η Γαλλία δεν πέτυχε τον ρυθμό ανάπτυξης 0,5% που ήλπιζε να δει η κυβέρνηση για το 2026, ενώ πιθανότατα θα κληθεί να αντιμετωπίσει μια μεγαλύτερη από την αναμενόμενη αύξηση του δημόσιου ελλείμματος.

Τα αναθεωρημένα στοιχεία που δημοσίευσε η εθνική στατιστική υπηρεσία (INSEE) την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, διέψευσαν κάθε εναπομείνασα ελπίδα, γράφει η Le monde. Η ανάπτυξη του τρίτου τριμήνου αναθεωρήθηκε προς τα κάτω, από -0,1% σε -0,2%. Επιπλέον, η οικονομική δραστηριότητα κατά το δεύτερο τρίμηνο —η οποία αρχικά είχε καταγραφεί ως στάσιμη (ρυθμός ανάπτυξης 0,0%)— αποδείχθηκε τελικά ελαφρώς αρνητική.

«Πλέον διαπιστώνουμε μια πολύ μικρή υποχώρηση του ΑΕΠ κατά το δεύτερο τρίμηνο», δήλωσε η Marie Leclair, επικεφαλής του τμήματος εθνικών λογαριασμών της INSEE, γεγονός που σημαίνει ότι μπορούμε να πούμε πως «βρισκόμαστε σε ύφεση». Μια χώρα θεωρείται ότι βρίσκεται σε ύφεση όταν καταγράφει αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης για δύο συνεχόμενα τρίμηνα.

Ως συνέπεια αυτής της οικονομικής κάμψης, επιδεινώθηκε και το δημόσιο έλλειμμα. Πλέον διαμορφώνεται στο 5,6% του ΑΕΠ —έναντι 5,3% το δεύτερο τρίμηνο του 2026— λόγω της επιβράδυνσης των δημόσιων εσόδων, ποσοστό που απέχει σημαντικά από τον κυβερνητικό στόχο του 5,4%.

Τα έσοδα αυτά αυξήθηκαν κατά 1 δισ. ευρώ το τρέχον τρίμηνο, σε σύγκριση με αύξηση 2,4 δισ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Η επιβράδυνση αυτή στην αύξηση των εσόδων οφείλεται κυρίως στις μειωμένες εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και στα χαμηλότερα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων. Παράλληλα, οι δημόσιες δαπάνες συνέχισαν να αυξάνονται, καταγράφοντας άνοδο 3,7 δισ. ευρώ κατά το τρίτο τρίμηνο. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κυρίως στην κατακόρυφη αύξηση των κοινωνικών παροχών (κατά 1,4 δισ. ευρώ) καθώς και στην αύξηση των πληρωμών τόκων για το δημόσιο χρέος, οι οποίες επιβάρυναν τις δαπάνες κατά 1,2 δισ. ευρώ.

Μείωση των επενδύσεων

Αυτό δεν σημαίνει, διευκρίνισε η Leclair, ότι το τελευταίο τρίμηνο του 2026 δεν θα μπορούσε να φέρει θετικές ειδήσεις για το Υπουργείο Οικονομικών. «Γνωρίζουμε ότι αναμένονται έσοδα κατά το τέταρτο τρίμηνο», ανέφερε, υπογραμμίζοντας τους «περιορισμούς» που ενέχει το προσωρινό στοιχείο για το έλλειμμα.

Ωστόσο, φαντάζει πλέον μη ρεαλιστικό να αναμένει κανείς μια θετική έκπληξη όσον αφορά την ανάπτυξη. Για να επιτευχθεί ο στόχος ανάπτυξης 0,5% που έθεσε η κυβέρνηση, η γαλλική οικονομία θα πρέπει να σημειώσει άνοδο 1,4% κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους.

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