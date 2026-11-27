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Viral έχει γίνει βίντεο που δείχνει φορτηγά πλοία να αιωρούνται πάνω από τη θάλασσα. Το πλάνο, που τραβήχτηκε ανοιχτά των ακτών του Ατζμάν, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, δείχνει δύο πλοία να «ίπταται» πάνω από το νερό, εξαιτίας ενός ανώτερου αντικατοπτρισμού — ενός φαινομένου κατά το οποίο οι διαφορές στη θερμοκρασία προκαλούν την κάμψη του φωτός στην ατμόσφαιρα.

Το φαινόμενο, γνωστό ως Φάτα Μοργκάνα είναι ένα σύνθετο οπτικό φαινόμενο ανώτερου αντικατοπτρισμού που εμφανίζεται ακριβώς πάνω από τον ορίζοντα. Κάνει μακρινά αντικείμενα (όπως πλοία, νησιά ή ακτές) να φαίνονται παραμορφωμένα, πολλαπλά ή σαν να αιωρούνται.

Πώς δημιουργείται

Πότε παρατηρείται: Συχνά τις πρωινές ώρες μετά από μια ψυχρή νύχτα, πάνω από θάλασσες, λίμνες ή μεγάλες πεδιάδες.

Θερμοκρασιακή αναστροφή: Εμφανίζεται όταν ένα στρώμα ζεστού αέρα βρίσκεται πάνω από ένα στρώμα πιο ψυχρού και πυκνού αέρα.

Διάθλαση του φωτός: Οι ακτίνες του φωτός κάμπτονται έντονα περνώντας από αυτά τα στρώματα. Έτσι, δημιουργούνται πολλαπλά, συχνά ανεστραμμένα ή «ενωμένα» είδωλα που αλλάζουν γρήγορα σχήμα.

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