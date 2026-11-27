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Μπορεί να μην γνωρίζει το όνομά του, γνωρίζει όμως καλά την… υπογραφή του! Ο λόγος για τον δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη, ο οποίος αποφάσισε να απευθυνθεί δημοσίως στον άγνωστο δημιουργό που έχει βάλει στο στόχαστρο τα καινούργια παγκάκια της οδού Μαιζώνος, αφήνοντας επανειλημμένα πάνω τους το ίδιο σχέδιο. Και επειδή το «κρυφτό» με τα συνεργεία καθαρισμού φαίνεται πως συνεχίζεται, ο δήμαρχος επέλεξε αυτή τη φορά άλλον τρόπο.

Με μια ανοικτή επιστολή σε ιδιαίτερα προσωπικό τόνο, ο Κώστας Πελετίδης απευθύνεται στον άγνωστο γκραφιτά αποκαλώντας τον «αγαπητέ φίλε» και του εξηγεί ότι η δημόσια περιουσία ανήκει σε όλους και πρέπει να προστατεύεται. Όπως αποκαλύπτει, το ίδιο σχέδιο έχει εμφανιστεί τρεις φορές στα καινούργια παγκάκια της Μαιζώνος, ενώ τα συνεργεία του Δήμου έχουν ήδη προχωρήσει δύο φορές στον καθαρισμό τους, μαζί με άλλα σημεία κοινόχρηστων χώρων.

Ο δήμαρχος, πάντως, ξεκαθαρίζει ότι ο Δήμος δεν πρόκειται να αφήσει τις φθορές χωρίς αποκατάσταση, όσες φορές κι αν χρειαστεί να παρέμβει. Άλλωστε, όπως σημειώνει, τα παγκάκια δεν είναι απλώς ένα ακόμη στοιχείο του αστικού εξοπλισμού, αλλά χώροι που προορίζονται για όλους: για εκείνον που θέλει να ξαποστάσει, να περιμένει κάποιον ή απλώς να καθίσει για λίγο.

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, βρίσκεται στο δεύτερο σκέλος της επιστολής, καθώς ο Κώστας Πελετίδης δεν περιορίζεται στην παρατήρηση, αλλά περνά και στην πρόσκληση για διάλογο. Καλεί τον συγκεκριμένο δημιουργό, αλλά και όσους ασχολούνται με το γκράφιτι, να επικοινωνήσουν με τον Δήμο, προκειμένου να αναζητηθούν κατάλληλοι χώροι όπου θα μπορούν να εκφράζουν τη δημιουργικότητά τους χωρίς να προκαλούν φθορές σε κοινόχρηστες υποδομές.

«Η πόρτα του γραφείου μου είναι ανοικτή», είναι το χαρακτηριστικό μήνυμα του δημάρχου, ο οποίος φαίνεται να προτιμά μια λύση μέσα από τη συνεννόηση, αντί για έναν διαρκή κύκλο γκράφιτι και καθαρισμών.

Και για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία για το μήνυμα που θέλει να στείλει, ο δήμαρχος κλείνει την επιστολή του με μια φράση που συνοψίζει τη θέση της δημοτικής αρχής: «Η πόλη μας πρέπει να είναι καθαρή για να χαιρόμαστε να τη ζούμε! Οφείλουμε να σεβόμαστε και να φροντίζουμε όσα μοιραζόμαστε».

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