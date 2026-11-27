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Στον Νίκο Ανδρουλάκη και τις συχνές αναφορές για το πρόσωπό του σε ανακοινώσεις του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε την Παρασκευή ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολιάζοντας «έχει αρχίσει να γίνεται λίγο κωμικό, ο άνθρωπος πρέπει να με βλέπει και στον ύπνο του, είναι ψυχoκοινωνικό φαινόμενο».

Ο υπουργός Υγείας είπε στο Action24 «έχει αρχίσει και γίνεται λίγο κωμικό.

Διαβάζω ανακοίνωση ΠΑΣΟΚ για ενοίκια, βάζουν κάπου το όνομα Γεωργιάδης, για το ιδιωτικό χρέος Γεωργιάδης, για αγροτικά ο Γεωργιάδης.

Ο άνθρωπος πρέπει να με βλέπει και στον ύπνο του είναι ψυχοκοινωνικό φαινόμενο. Περιμένω ποια ανακοίνωση δεν θα έχει το όνομα Γεωργιάδης».

Συμπλήρωσε, μάλιστα, «δεν κρατάω κακίες αλλά αναγκάζομαι να σχολιάσω ότι έχουμε περίπου μια υπόθεση ψυχολογικής εμμονής».

Ειδικά, δε, για τη μήνυση κατά της κυρίας Αντωνοπούλου από τον κ. Ανδρουλάκη, ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε «μπορεί να κάνει μήνυση σε όποιον θέλει, έχει κάνει και σε μένα.

Εμείς είμαστε πολιτικά πρόσωπα, μηνύσεις δεν μπορούνε μα κάνουμε εύκολα γιατί κατά το Σύνταγμα τα πολιτικά πρόσωπα πρέπει να δέχονται μεγαλύτερο εύρος κριτικής.

Έκανε λάθος στο Πόθεν Έσχες του και δεν θα του ασκήσει κάποιος κριτική; Ασκεί εκείνος κριτική και δεν θα του ασκείται; Για μένα αυτά είναι στα πλαίσια της πολιτικής κριτικής».

«Δηλαδή όταν λέει ο Ανδρουλάκης για τον Μητσοτάκη “αρχιερέας της διαφθοράς” πρέπει να του κάνει μήνυση; Πολιτικοί είμαστε, καμιά φορά μπορεί να συγκρουόμαστε πιο σκληρά, είναι μέσα στο παιχνίδι» κατέληξε για το θέμα ο αντιπρόεδρος της ΝΔ.

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