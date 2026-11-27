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Με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποχαιρέτησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τον Αντώνη Πανούτσο, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του για την απώλεια του γνωστού δημοσιογράφου.

«Η χαρακτηριστική φωνή και τα έγκυρα σχόλια με το αφοπλιστικό του χιούμορ θα μας λείψουν», αναφέρει στην ανάρτησή του στο Facebook ο πρωθυπουργός και συμπληρώνει: «Τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια, τους συναδέλφους και τους πολλούς φίλους του».

Υπενθυμίζεται ότι ο Αντώνης Πανούτσος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών, αφήνοντας πίσω του μια μακρά και σημαντική διαδρομή στην αθλητική δημοσιογραφία, την οποία υπηρέτησε επί δεκαετίες.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη:

«Αποχαιρετούμε με συγκίνηση τον Αντώνη Πανούτσο. Έναν δημοσιογράφο με οξύ πνεύμα, ευρυμάθεια και αυθεντικό ύφος, που άφησε τη δική του σφραγίδα στην αθλητική ενημέρωση, αλλά και στον ευρύτερο δημόσιο διάλογο.

Η χαρακτηριστική φωνή και τα έγκυρα σχόλια με το αφοπλιστικό του χιούμορ θα μας λείψουν. Το ίδιο και η δράση του ως ενεργού πολίτη. Τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια, τους συναδέλφους και τους πολλούς φίλους του»

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