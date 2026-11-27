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Ο Θανάσης Αυγερινός έθεσε μία διπλή ερώτηση στην Μαρία Ζαχάροβα τόσο για τις διμερείς σχέσεις Ελλάδας-Ρωσίας, όσο και για τις συναντήσεις Κασιδιάρη με ρώσους ακροδεξιούς, όπου ισχυριζόταν πως είχε επαφές με ανθρώπους της κυβέρνησης…
Η εκπρόσωπος Τύπου του ρωσικού ΥΠΕΞ, σχετικά με τις διμερείς σχέσης Μόσχας-Αθήνας, απάντησε ότι την ευθύνη για την ρήξη τους την έχει η σημερινή ελληνική κυβέρνηση που «αποφάσισε να αγνοήσει του προαιώνιους δεσμούς φιλίας» χαρακτηρίζοντας «εχθρό» την Ρωσία.
Πρόσθεσε πως η Μόσχα «δεν αρνήθηκε ποτέ τον διάλογο» με την Αθήνα και ότι εξακολουθεί να «σέβεται τον ελληνικό λαό».
Οσον αφορά την παρουσία Κασιδιάρη στη Μόσχα, σχολίασε πως δεν είχε καμία ενημέρωση η κυβέρνηση και πως θα επιστρέψει στο θέμα μόλις έχει τις πληροφορίες επί του θέματος.
Σε κάθε περίπτωση, τόνισε, η «καταδίκη μας για τον ναζισμό και τον φασισμό σας είναι καλά γνωστή».
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