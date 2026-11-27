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Μέσα σε μία ημέρα ο Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε την παραίτηση του γραμματέα της ΕΛΑΣ, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα τον κατηγόρησε ότι ανοίγει δρόμο για μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ προανήγγειλε προσφυγή στη Δικαιοσύνη κατά της Μαριζέτας Αντωνοπούλου. Ένα νέο κεφάλαιο στον άγριο πόλεμο μεταξύ των δύο κομμάτων ξεκινάει να γράφεται.

Ο κ. Ανδρουλάκης εξήγησε γιατί η Χαριλάου Τρικούπη κράτησε αρχικά αποστάσεις. Όταν η ΝΔ άνοιξε το θέμα Χατζηγιαννάκη, στο ΠΑΣΟΚ διέκριναν προσπάθεια να συμψηφιστούν οι καταγγελίες με εκείνες για τις αναθέσεις στις επιχειρήσεις των αδελφών του υφυπουργού Εσωτερικών Βαγγέλη Λιάκου. Εκείνο που άλλαξε τη στάση του, όπως είπε, ήταν τα στοιχεία για τον τρόπο που ανατέθηκαν δημοτικά έργα σε εταιρείες συμφερόντων του γραμματέα της ΕΛΑΣ. Ζητώντας την παραίτηση και των δύο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έθεσε το ίδιο ερώτημα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στον Αλέξη Τσίπρα: Πού βάζει ο καθένας τον πήχη της πολιτικής ευθύνης όταν οι καταγγελίες αφορούν δικό του στέλεχος;

Οι συμβάσεις, οι προσφορές και το αίτημα παραίτησης

Το βάρος της τεκμηρίωσης ανέλαβε ο Παναγιώτης Δουδωνής. Στο ραδιόφωνο του MEGA, ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ επικαλέστηκε στοιχεία του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων για τις εταιρείες ΝΗΣΩΝ και 3C+P. Μέτρησε 18 συμβάσεις συνολικής αξίας 3,83 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ και πληρωμές 1,61 εκατ. ευρώ. Από τη συνολική αξία των συμβάσεων, περισσότερα από 1,7 εκατ. ευρώ αφορούν, κατά τον ίδιο, την περίοδο μετά τις 11 Ιουνίου, όταν ο Χατζηγιαννάκης ανέλαβε γραμματέας. Η σύνδεση με τη Στυλίδα περνά από μια τρίτη εταιρεία, την οποία συνίδρυσαν ο Χατζηγιαννάκης και ο δήμαρχος Γιάννης Αποστόλου.

Στην Αγία Μαρίνα, κατά τον Δουδωνή, οι δύο μοναδικές προσφορές προήλθαν από εταιρείες του Χατζηγιαννάκη. Κατατέθηκαν με διαφορά 22 λεπτών και συνοδεύονταν από εγγυητικές επιστολές της ίδιας ασφαλιστικής, με την ίδια ημερομηνία και διαδοχικούς αριθμούς. Η ΝΗΣΩΝ κέρδισε με έκπτωση 1,59% και η σύμβαση ανήλθε σε 362.787,72 ευρώ με ΦΠΑ. Στις Ράχες, πρόσθεσε, ένας από τους προσκληθέντες παρέλειψε την εγγυητική και απέμειναν δύο προσφορές. Ο ίδιος ο Χατζηγιαννάκης υπερασπίστηκε τη νομιμότητα των συμβάσεων, επισημαίνοντας ότι τα έργα ανατέθηκαν με κλειστή διαγωνιστική διαδικασία. Το ερώτημα του ΠΑΣΟΚ είναι ποιοι ανταγωνίστηκαν πραγματικά για την ανάληψή τους.

Ο κ. Δουδωνής έθεσε και θέμα χρηματοδότησης του κόμματος. Υποστήριξε ότι η παραχώρηση εταιρικού χώρου για τη στέγαση της ΕΛΑΣ συνιστά απαγορευμένη παροχή σε είδος. Ο κ. Χατζηγιαννάκης έχει δώσει διαφορετική περιγραφή. Κατά τον ίδιο, τα στελέχη χρησιμοποιούν τον χώρο για ολιγόωρες συνεδριάσεις και η εταιρεία δεν παραχώρησε μόνιμη κομματική έδρα.

Από το «δίδυμο Σδούκου – Ανδρουλάκη» στα δικαστήρια

Η ΕΛΑΣ απάντησε με πολιτικούς όρους. Το Γραφείο Τύπου μίλησε για «δίδυμο Σδούκου – Ανδρουλάκη», περιγράφοντας την εκπρόσωπο της ΝΔ να απευθύνει ερωτήσεις στον Τσίπρα και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να συμπληρώνει την επίθεση ζητώντας παραιτήσεις. Η αιχμή αφορούσε την επομένη των εκλογών. Κατά τη Συμπαράταξη, όταν ο Ανδρουλάκης επιτίθεται στην Αριστερά, προετοιμάζει το έδαφος για συνεργασία με τη Δεξιά. Έτσι, το κόμμα του κ. Τσίπρα έφερε στη συζήτηση την κατηγορία που κοστίζει περισσότερο πολιτικά στη Χαριλάου Τρικούπη: ότι η αντιπολίτευσή της καταλήγει να εξυπηρετεί τον Μητσοτάκη.

Η σύγκρουση έγινε προσωπική στο OPEN. Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Μαριζέτα Αντωνοπούλου, χαρακτήρισε τον Ανδρουλάκη «αρχή της διαφθοράς», αναφερόμενη στη μίσθωση οικογενειακού ακινήτου στο Ηράκλειο από το Κτηματολόγιο. Το ΠΑΣΟΚ απάντησε ότι «υποδύθηκε τον Άδωνι Γεωργιάδη», επαναφέροντας ισχυρισμούς του υπουργού Υγείας που η Χαριλάου Τρικούπη απορρίπτει ως συκοφαντικούς. Προανήγγειλε ότι θα ακολουθήσει και στην περίπτωσή της τη νομική οδό. Η ΕΛΑΣ και το ΠΑΣΟΚ θα συναντηθούν πια στα δικαστήρια.

Στο τέλος της ημέρας, καθένα από τα δύο κόμματα απέδιδε στο άλλο τον ρόλο του συμμάχου της Δεξιάς. Για την ΕΛΑΣ, ο κ. Ανδρουλάκης προσέφερε στο Μαξίμου διέξοδο από την υπόθεση Λιάκου. Για το ΠΑΣΟΚ, το κόμμα του κ. Τσίπρα δανείστηκε την επιχειρηματολογία του Άδωνι Γεωργιάδη για να υπερασπιστεί τον γραμματέα του. Ο εμφύλιος αναμένεται να ενταθεί ακόμα περισσότερο, καθώς και τα δύο κόμματα διεκδικούν την πρωτοκαθεδρία στον χώρο της Κεντροαριστεράς, αλλά και την ανάδειξή τους σε βασικό αντίπαλο του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τους αρχηγούς τους να διεκδικούν τον πρωθυπουργικό θώκο στο Μαξίμου.

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