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Θλίψη σκόρπισε στην Ξάνθη η είδηση του ξαφνικού θανάτου του Φίλιππου Τσαλίδη, πρώην βουλευτή Ξάνθης της Νέας Δημοκρατίας και πρώην διεθύνοντος συμβούλου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, σε ηλικία 73 ετών.

Ο Φίλιππος Τσαλίδης, όπως μεταδίδει το xanthinews.gr, έφυγε ξαφνικά από τη ζωή χθες, Πέμπτη, στην Αθήνα, όπου βρισκόταν το τελευταίο διάστημα.

Ο ίδιος είχε είχε διατελέσει βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας την περίοδο 2004-2007, ενώ κατά τη διάρκεια της πολιτικής και επαγγελματικής του πορείας ανέλαβε σημαντικές θέσεις ευθύνης στον δημόσιο τομέα.

Το 2012 αποχώρησε από τη Νέα Δημοκρατία. Σε επιστολή του προς τον τότε πρόεδρο του κόμματος Αντώνη Σαμαρά, εξέφρασε τη διαφωνία του για τον αποκλεισμό του από τα ψηφοδέλτια του κόμματος.Την ίδια περίοδο εντάχθηκε στους Ανεξάρτητοι Έλληνες, το κόμμα που είχε ιδρύσει ο Πάνος Καμμένος και συμμετείχε στην πολιτική του δραστηριότητα ως σύμβουλος του προέδρου του κόμματος.

Το 2008 διετέλεσε Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και το 2015 ανέλαβε καθήκοντα υφυπουργού Εσωτερικών, αρμόδιου για θέματα Μακεδονίας – Θράκης, στην υπηρεσιακή κυβέρνηση της Βασιλικής Θάνου.

Οι προειδοποιήσεις για την κατάσταση στα τρένα

Το 2016 ορίστηκε διευθύνων σύμβουλος της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, θέση στην οποία παρέμεινε μέχρι το 2021, έχοντας την ευθύνη της διοίκησης του σιδηροδρομικού οργανισμού. Κατά τη διάρκεια της θητείας του παρουσιάστηκαν σχέδια για την ανάπτυξη των σιδηροδρομικών μεταφορών, την ανανέωση του τροχαίου υλικού και την ενίσχυση της θέσης της εταιρείας στις επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές.

Ο ίδιος είχε προειδοποιήσει για τα προβλήματα ασφαλείας του ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου, ενώ είχε καταθέσει στο πλαίσιο της κύριας ανάκρισης για την τραγωδία των Τεμπών.

Ειδικότερα, στις 6 Σεπτεμβρίου 2021, κατά τη διάρκεια της θητείας του ως διευθύνοντος συμβούλου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, είχε αποστείλει επιστολή στον τότε πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΣΕ, Σπύρο Πατέρα, με κοινοποίηση στον τότε υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Αχ. Καραμανλή, στην οποία επισήμαινε την προβληματική κατάσταση του σιδηροδρομικού δικτύου και ζητήματα που αφορούσαν την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών.

Η επιστολή στάλθηκε με αφορμή λίγες ημέρες μετά τη σύγκρουση αμαξοστοιχίας με όχημα συντήρησης του ΟΣΕ τον Αύγουστο του 2021.

Ο Φίλιππος Τσαλίδης είχε επισημάνει σοβαρά λειτουργικά κενά και κινδύνους στη σιδηροδρομική υποδομή, προειδοποιώντας ρητά ότι οι συνέπειες ενός ανάλογου περιστατικού «θα ήταν ανυπολόγιστες αν η σύγκρουση γινόταν με αμαξοστοιχία Intercity».

Λίγο αργότερα, στις 14 Σεπτεμβρίου υπέβαλε την παραίτησή του.

Μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, η επιστολή του συμπεριλήφθηκε στη δικογραφία. Τον Φεβρουάριο του 2024, ο Φίλιππος Τσαλίδης κατέθεσε στον εφέτη ανακριτή της Λάρισας, επιβεβαιώνοντας το περιεχόμενο της επιστολής και την ενημέρωση της πολιτικής ηγεσίας.

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