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Μια υπόθεση που ξεκίνησε ως φιλόδοξο πρόγραμμα περιβαλλοντικής αναβάθμισης εξελίσσεται σε μείζον ζήτημα διαχείρισης δημόσιου και ευρωπαϊκού χρήματος. Τα περίφημα «σπιτάκια ανακύκλωσης», που εγκαταστάθηκαν σε δήμους και περιφέρειες, βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο της έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Οι τέσσερις συλλήψεις της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου, οι έρευνες σε κατοικίες και γραφεία, αλλά και τα ευρήματα για μεγάλες αποκλίσεις ανάμεσα στις τιμές προμήθειας και τις εκτιμώμενες εμπορικές αξίες των μηχανημάτων, επαναφέρουν ένα βασικό ερώτημα: Πόσο κόστισε τελικά η ανακύκλωση και τι απέδωσε στους πολίτες; Και ως προς το πολιτικό σκέλος, αυτό που μένει να φανεί είναι εάν εμπλέκονται με αποφάσεις τους κυβερνητικά στελέχη. Αλλά και ποιοι περιφερειάρχες και δήμαρχοι θα βρεθούν πιθανόν στο στόχαστρο, με βάση την έρευνα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας.

Τι είναι τα «σπιτάκια ανακύκλωσης» και πώς λειτουργούν

Πρόκειται για ειδικά διαμορφωμένα πολυκέντρα ανταποδοτικής ανακύκλωσης, εξοπλισμένα με αυτοματοποιημένα μηχανήματα συλλογής συσκευασιών. Οι πολίτες παραδίδουν πλαστικές, μεταλλικές και γυάλινες συσκευασίες, ενώ τα μηχανήματα αναγνωρίζουν και καταμετρούν τα υλικά. Σε αντάλλαγμα εκδίδονται κουπόνια, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνεργαζόμενα καταστήματα.

Η βασική ιδέα ήταν η παροχή οικονομικού κινήτρου για τη συμμετοχή των πολιτών στην ανακύκλωση, με παράλληλη ενίσχυση της χωριστής συλλογής υλικών. Η ανταποδοτική ανακύκλωση δεν αποτελεί ελληνική εφεύρεση. Αντίστοιχα συστήματα λειτουργούν εδώ και δεκαετίες σε ευρωπαϊκές χώρες, με διαφορετικά μοντέλα χρηματοδότησης και επιστροφής χρημάτων.

Πότε εμφανίστηκαν και πώς προβλήθηκαν

Η παρουσία της ΤΕΧΑΝ στον συγκεκριμένο τομέα είναι πολύ παλαιότερη από τις επίμαχες συμβάσεις. Σύμφωνα με το εταιρικό ιστορικό της, ιδρύθηκε το 1996, παρουσίασε κινητό κέντρο ανταποδοτικής ανακύκλωσης το 2007 και εγκαινίασε μονάδα παραγωγής μηχανημάτων στην Ελλάδα το 2019.

Ωστόσο, η μεγάλη επέκταση των πολυκέντρων μέσω δημόσιων προμηθειών συνδέθηκε με την περίοδο 2019-2022, όταν δήμοι, περιφέρειες και φορείς διαχείρισης αποβλήτων προχώρησαν σε προγράμματα εγκατάστασης νέου εξοπλισμού.

Τα «σπιτάκια» παρουσιάστηκαν ως σύγχρονη περιβαλλοντική υποδομή, ικανή να αυξήσει τα ποσοστά ανακύκλωσης και να μεταβάλει τις καθημερινές συνήθειες των πολιτών.

Το εγχείρημα συνοδεύτηκε από εκστρατείες δημοσιότητας, προβολή σε μέσα ενημέρωσης και δημόσιες εκδηλώσεις, αποκτώντας σημαντική αναγνωρισιμότητα.

Το κόστος που προκάλεσε ερωτήματα

Η οικονομική διάσταση αποτελεί τον πυρήνα της υπόθεσης. Σύμφωνα με τα δημοσιοποιημένα ευρήματα της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ), πολυκέντρα προμηθεύτηκαν σε τιμές περίπου 300.000 ευρώ ανά μονάδα χωρίς ΦΠΑ, με το συνολικό ποσό να προσεγγίζει τις 365.000 ευρώ με ΦΠΑ.

Ωστόσο, κατά την έρευνα αγοράς που επικαλούνται τα σχετικά δημοσιεύματα, η αξία συγκρίσιμου εξοπλισμού εκτιμήθηκε περίπου στις 60.000-66.000 ευρώ.

Η διαφορά, που σε ορισμένες συγκρίσεις προσεγγίζει το πενταπλάσιο, αποτέλεσε βασικό στοιχείο των καταγγελιών περί υπερκοστολόγησης.

Η σύγκριση προϋποθέτει, βεβαίως, να εξεταστεί τι ακριβώς περιλαμβάνει κάθε σύμβαση, από τον εξοπλισμό και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση και τις πρόσθετες υπηρεσίες.

Τα 39,7 εκατομμύρια των δημοσιονομικών διορθώσεων

Οι έλεγχοι οδήγησαν σε δημοσιονομικές διορθώσεις συνολικού ύψους περίπου 39,7 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες αποφάσεις, τα ποσά κατανέμονται ως εξής:

18,136 εκατ. ευρώ στον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ).

στον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ). 10,955 εκατ. ευρώ στον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ).

στον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ). 10,590 εκατ. ευρώ στον ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου.

Οι εμπλεκόμενοι φορείς έχουν υποβάλει ενστάσεις, επομένως οι δημοσιονομικές διορθώσεις δεν πρέπει να συγχέονται με τελεσίδικες ποινικές κρίσεις.

Οι διαγωνισμοί των 66 εκατομμυρίων

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν δέκα συμβάσεις οκτώ δήμων, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 66 εκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες συνδέονται με το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Οι έλεγχοι δεν περιορίστηκαν στο τίμημα. Εξετάστηκαν επίσης οι τεχνικές προδιαγραφές των διαγωνισμών, οι όροι συμμετοχής και κατά πόσον εξασφαλιζόταν ουσιαστικός ανταγωνισμός μεταξύ διαφορετικών προμηθευτών. Καταγγελίες ανταγωνιστικών επιχειρήσεων είχαν ήδη θέσει ζητήματα περιοριστικών ή «φωτογραφικών» προδιαγραφών.

Τα 66 εκατομμύρια αφορούν συγκεκριμένο σύνολο συμβάσεων και δεν πρέπει να συγχέονται με το συνολικό ύψος όλων των προμηθειών που έχουν κατά καιρούς εξεταστεί.

Πέρα από τις τιμές, έχει αναδειχθεί και ένα δεύτερο ζήτημα: πώς καταγράφονταν οι ποσότητες των ανακυκλώσιμων υλικών. Σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα της Καθημερινής, έχουν διατυπωθεί ερωτήματα για τη σχέση των δημόσια αγορασμένων πολυκέντρων με το σύστημα «Ανταποδοτική Ανακύκλωση» και για το ενδεχόμενο οι ίδιες ποσότητες να προσμετρώνται σε περισσότερες από μία καταγραφές.

Δεν πρόκειται για αποδεδειγμένη διπλή καταμέτρηση, αλλά για ζήτημα που απαιτεί έλεγχο και σαφή αποτύπωση των πραγματικών αποτελεσμάτων.

Η ευρωπαϊκή έρευνα και οι τέσσερις συλλήψεις

Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας άρχισε το 2025, ενώ τον Ιούλιο του 2026 πραγματοποιήθηκαν έφοδοι σε εγκαταστάσεις της ΤΕΧΑΝ, με κατάσχεση εγγράφων, ηλεκτρονικών αρχείων και συμβάσεων. Στις 26 Νοεμβρίου η επιχείρηση κλιμακώθηκε, με έρευνες και στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, συνελήφθησαν οι Παναγιώτης και Απόστολος Μούργος, που συνδέονται με την ιδιοκτησία της ΤΕΧΑΝ, ο εκδότης Γιάννης Κουρτάκης και ο πρόεδρος της «Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης», Παύλος Ραβάνης.

Η υπόθεση περιλαμβάνει διερεύνηση κακουργηματικής απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενδεχόμενης οργανωμένης δράσης. Οι συλλήψεις και οι υπό διερεύνηση κατηγορίες δεν συνιστούν διαπίστωση ενοχής, ενώ η ποινική αξιολόγηση της υπόθεσης ανήκει στη Δικαιοσύνη.

Τι δήλωσε ο Γιάννης Κουρτάκης

Μετά τη σύλληψή του, ο εκδότης Γιάννης Κουρτάκης εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια. «Δεν έχω τελέσει καμία παράνομη πράξη», δήλωσε, απορρίπτοντας τη συμμετοχή του σε εγκληματική οργάνωση ή σε ενέργειες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο ίδιος συνδέει την εμπλοκή του στην υπόθεση με νόμιμες διαφημιστικές καταχωρίσεις και δημοσιογραφική αρθρογραφία, υποστηρίζοντας ότι οι σχετικές δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν με τα προβλεπόμενα παραστατικά. Εκφράζει, τέλος, τη βεβαιότητα ότι οι κατηγορίες σε βάρος του θα καταπέσουν.

Τα ερωτήματα που παραμένουν

Πέρα από τη δικαστική εξέλιξη, η υπόθεση ανοίγει μια ευρύτερη συζήτηση για την αποτελεσματικότητα των δημόσιων επενδύσεων στην ανακύκλωση.

Πώς διαμορφώθηκαν οι τιμές των μηχανημάτων; Υπήρξε πραγματικός ανταγωνισμός; Ποιος αξιολόγησε τις προσφορές; Πόσες συσκευασίες συγκεντρώθηκαν και ποιο ήταν το πραγματικό κόστος ανά ανακυκλωμένο υλικό;

Εξίσου σημαντικό είναι να αποσαφηνιστεί εάν οι εγκαταστάσεις αξιοποιήθηκαν στον βαθμό που προέβλεπαν οι σχεδιασμοί και ποια αποτελέσματα είχαν σε σχέση με άλλες μεθόδους ανακύκλωσης.

Η δικαστική έρευνα καλείται να εξετάσει ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες. Αλλά το βασικό που πρέπει να απαντηθεί είναι αν τα εκατομμύρια που διατέθηκαν παρήγαγαν το περιβαλλοντικό αποτέλεσμα για το οποίο εγκρίθηκαν.

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