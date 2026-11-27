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Ο κορυφαίος διπλωμάτης της Τουρκίας μίλησε με τον Γεωργιανό ομόλογό του μετά τα επεισόδια στον αγώνα της Μπεσίκτας για το Europa League εναντίον της ισραηλινής Χάποελ Μπερ-Σέβα στο Μπατούμι, επιβεβαίωσε πηγή του υπουργείου Εξωτερικών.

Ο Χακάν Φιντάν της Τουρκίας «μίλησε τηλεφωνικά» με τον Γεωργιανό ομόλογό του, Μάκα Μποτσορισβίλι, ανέφερε η πηγή, προσθέτοντας: «Αξιωματούχοι της τουρκικής πρεσβείας στην Τιφλίδα και του γενικού προξενείου στο Μπατούμι βρίσκονται στο στάδιο. Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών μας και να προστατευθούν τα δικαιώματά τους».

Η τουρκική ποδοσφαιρική ομοσπονδία καταδίκασε έντονα τις «απαράδεκτες» ενέργειες που ανέλαβε η γεωργιανή αστυνομία εναντίον οπαδών της Μπεσίκτας, οι οποίοι άνοιξαν ένα φιλοπαλαιστινιακό πανό κατά τη διάρκεια του αγώνα.

This evening, during the UEFA Europa League match between Beşiktaş (Turkey) and Hapoel Beer Sheva (Israel) in Batumi, Georgia, Georgian police attacked Beşiktaş supporters who unfurled Palestinian flags and attempted to prevent them from displaying the flags. https://t.co/WJywZr91D5 — Antifa_Ultras (@ultras_antifaa) November 26, 2026

«Καταδικάζουμε έντονα τις απαράδεκτες συμπεριφορές και ενέργειες που στρέφονται εναντίον των οπαδών της Μπεσίκτας εντός και εκτός του σταδίου πριν και κατά τη διάρκεια του αγώνα του UEFA Europa League μεταξύ της αντιπροσωπευτικής μας Μπεσίκτας και της Χάποελ Μπερ-Σέβα στη Γεωργία», ανέφερε η ομοσπονδία σε ανακοίνωσή της.

Σε ανακοίνωσή της, η Μπεσίκτας κατηγόρησε τις γεωργιανές δυνάμεις ασφαλείας για χρήση «δυσανάλογης» βίας εναντίον οπαδών πριν και κατά τη διάρκεια του αγώνα. «Καταδικάζουμε έντονα τις δυνάμεις ασφαλείας για τη χρήση δυσανάλογης βίας εναντίον των οπαδών μας», ανέφερε ο σύλλογος. «Εκφράζουμε επίσης τις καλύτερες ευχές μας για ταχεία ανάρρωση σε όλους τους οπαδούς μας που επλήγησαν από αυτά τα περιστατικά».

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