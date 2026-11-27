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Εκτεταμένα προβλήματα έχουν προκληθεί σε όλες τις ΗΠΑ κατά την Ημέρα των Ευχαριστιών, καθώς ισχυρές καταιγίδες φέρνουν έντονα καιρικά φαινόμενα τόσο στην ανατολική όσο και στη δυτική ακτή.

Αυτό συμβαίνει καθώς περισσότεροι από 80 εκατομμύρια άνθρωποι αναμένεται να ταξιδέψουν κατά τη διάρκεια του εορταστικού Σαββατοκύριακου – που χαρακτηρίστηκε ως το «Super Bowl» των ταξιδιών από τον υπουργό Μεταφορών Στιβ Ντάφι.

Προβλήματα στα ταξίδια: Περισσότερες από 400 πτήσεις σε όλες τις ΗΠΑ έχουν ακυρωθεί μέχρι στιγμής σήμερα, με τουλάχιστον 1.700 ακόμη πτήσεις να έχουν καθυστερήσει, σύμφωνα με την ιστοσελίδα παρακολούθησης FlightAware.

Εν τω μεταξύ, η Amtrak ακύρωσε ορισμένες παράκτιες σιδηροδρομικές υπηρεσίες στην Καλιφόρνια λόγω μεγάλων κυμάτων.

Διακοπές ρεύματος : Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι σχεδόν 800.000 άνθρωποι σε όλες τις ΗΠΑ είναι χωρίς ρεύμα – με μόνο τη Βιρτζίνια να έχει λίγο πάνω από 180.000 ανθρώπους να αντιμετωπίζουν διακοπές ρεύματος.

Αναβολή παρέλασης : Η διάσημη παρέλαση του Macy’s στη Νέα Υόρκη για την Ημέρα των Ευχαριστιών θα αναβληθεί μέχρι το Σάββατο λόγω «ακραίων καιρικών φαινομένων», σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, Ζόχραν Μαμντάνι.

Σφοδροί άνεμοι αναγκάζουν το κλείσιμο της γέφυρας Chesapeake Bay

Η γέφυρα του κόλπου Chesapeake, περίπου μία ώρα με το αυτοκίνητο ανατολικά της Ουάσινγκτον, έχει προσωρινά κλείσει και προς τις δύο κατευθύνσεις λόγω έντονων καιρικών φαινομένων.

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πλάνα από κάμερες αυτοκινήτων να διασχίζουν με δυσκολία τη γέφυρα μήκους 6,9 χιλιομέτρων, να πλήττεται από σφοδρούς ανέμους καθώς μια ισχυρή καταιγίδα βροχής ήταν σε εξέλιξη.

Scary conditions on the Bay Bridge as a storm moves through! 📸: 7News captured this video while crossing. Drivers should use caution and check MDTA for the latest bridge conditions: https://t.co/h285iMAtLd https://t.co/P3t4tHcOt8 November 26, 2026

Η στενή γέφυρα συνδέει τις αγροτικές ανατολικές περιοχές του Μέριλαντ και του Ντέλαγουερ με πόλεις όπως η Βαλτιμόρη και η Ουάσινγκτον.

Διασώσεις στο Μέριλαντ, καθώς άνθρωποι παγιδεύτηκαν σε σπίτια από πτώσεις δέντρων

Δύο άνθρωποι διασώθηκαν από ένα ακίνητο στο Μοντγκόμερι Κάουντρι του Μέριλαντ, αφού ένα μεγάλο δέντρο συνέτριψε την στέγη του σπιτιού τους.

Ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Κομητείας Montgomery, είπε ότι και οι δύο ένοικοι δεν τραυματίστηκαν και είχαν προστατευθεί στο σπίτι τους πριν διαφύγουν από ένα παράθυρο.

Αλλού στο Μέριλαντ, μια γυναίκα διασώθηκε από το σπίτι της στο Μεκάνικσβιλ, αφού ένα δέντρο κατέρρευσε πάνω στο σπίτι της.

Η τοπική πυροσβεστική υπηρεσία αναφέρει ότι η κατάστασή της «παραμένει άγνωστη προς το παρόν».

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