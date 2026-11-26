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Η παραδοσιακή παρέλαση που διοργανώνεται στη Νέα Υόρκη από την ιστορική αμερικανική αλυσίδα πολυκαταστημάτων Macy’s, αναβλήθηκε από σήμερα για το Σάββατο, για πρώτη φορά στην 100χρονη ιστορία της εκδήλωσης, λόγω απειλής μιας σφοδρής καταιγίδας στην Ανατολική Ακτή των ΗΠΑ.

Η Ημέρα των Ευχαριστιών είναι μια από τις πιο πολυσύχναστες ταξιδιωτικές περιόδους για τους Αμερικανούς, με περίπου 80 εκατομμύρια να αναμένονται να ταξιδέψουν, και τα έντονα καιρικά φαινόμενα εγείρουν ανησυχίες για προβλήματα στις μεταφορές.

Περισσότερες από 4.800 καθυστερήσεις είχαν ήδη καταγραφεί σε αεροδρόμια σε όλη τη χώρα μέχρι αργά χθες, σύμφωνα με την ιστοσελίδα παρακολούθησης πτήσεων FlightAware.

Κάθε τελευταία Πέμπτη του Νοεμβρίου, οι Αμερικανοί γιορτάζουν την Ημέρα των Ευχαριστιών συγκεντρώνοντας την οικογένειά τους για ένα μεγάλο γεύμα.

Στη Νέα Υόρκη, χιλιάδες θεατές συγκεντρώνονται επίσης στους δρόμους του Μανχάταν για να παρακολουθήσουν την περίφημη παρέλαση για την Ημέρα των Ευχαριστιών του Macy’s, όπου τεράστια μπαλόνια με ήλιο, μερικά σε ύψος αρκετών ορόφων και με χαρακτήρες κινουμένων σχεδίων ή είδωλα της ποπ κουλτούρας, υψώνονται στον ουρανό πάνω από τα πλήθη.

Ωστόσο, η σημερινή πρόβλεψη της μετεωρολογικής υπηρεσίας των ΗΠΑ έδειχνε «έντονη βροχή, ισχυρούς ανέμους και σημαντικές παράκτιες πλημμύρες» στην Ανατολική Ακτή.

«Λόγω των καιρικών συνθηκών, η 100ή παρέλαση της Ημέρας των Ευχαριστιών του Macy’s θα μεταφερθεί το Σάββατο», ανακοίνωσε το πολυκατάστημα.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο δήμαρχος Ζοχράν Μαμντάνι προέτρεψε στη συνέχεια τους Νεοϋορκέζους να «προετοιμαστούν» για την καταιγίδα, η οποία «θα είναι σφοδρή».

New York, we’ve got a storm headed our way this Thursday. So we’re making a change to keep everyone safe: the 100th annual Macy’s Thanksgiving Day Parade will now take place on Saturday, November 28. A few things to keep in mind as the storm approaches: – Plan ahead and stay indoors when possible. – Don’t walk or drive through flooded areas. – Sign up for emergency alerts by texting NOTIFYNYC to 692-692. Stay safe, look out for your neighbors, and have a wonderful Thanksgiving! November 26, 2026

«Οι πιο δύσκολες συνθήκες αναμένονται αργότερα μέσα στην ημέρα. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη αυτό στα σχέδιά σας», προέτρεψε, προειδοποιώντας για πτώση δέντρων ή γραμμών ηλεκτροδότησης λόγω ισχυρών ανέμων, καθώς και για τον κίνδυνο πλημμυρών.

Αυτή η αλλαγή ημερομηνίας για τη διάσημη παρέλαση εγείρει ερωτήματα υλικοτεχνικής υποστήριξης για τις χιλιάδες ανθρώπους που είχαν προγραμματιστεί να συμμετάσχουν, συμπεριλαμβανομένων μουσικών και τεχνικών συνεργείων.

Εκατομμύρια θεατές συνήθως συγκεντρώνονται για να παρακολουθήσουν τις εορταστικές εκδηλώσεις.

Αυτή είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της εκδήλωσης που η παρέλαση αναβάλλεται. Ωστόσο, ακυρώθηκε για τρία συνεχόμενα χρόνια, το 1942, το 1943 και το 1944, κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Το 1997, η παρέλαση πραγματοποιήθηκε παρά τις κακές καιρικές συνθήκες.

Ισχυρές ριπές ανέμου είχαν αποτέλεσμα πολλά τεράστια φουσκωτά μπαλόνια να παρασυρθούν εκτός ελέγχου στους δρόμους του Μανχάταν. Η γιγαντιαία σιλουέτα της «Γάτας με το Καπέλο», ενός χαρακτήρα από το διάσημο παιδικό βιβλίο του Δρ Σους, ύψους 5,5 μέτρων, έριξε έναν στύλο φωτισμού, τραυματίζοντας έναν θεατή και αφήνοντάς τον αναίσθητο.

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