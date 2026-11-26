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Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (26/11) σε διαμέρισμα επί της οδού Ανδρομάχης, στην Καλλιθέα.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε διαμέρισμα, σε περιοχή του δήμου Καλλιθέας Αττικής. Επιχείρησαν 9 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 26, 2026

H Πυροσβεστική δέχθηκε κλήση για το περιστατικό γύρω στις 16:30, ενώ στο σημείο έσπευσαν 9 πυροσβέστες με τρία οχήματα, που κατάφεραν να ελέγξουν την φωτιά στο διαμέρισμα του τρίτου ορόφου.

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