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Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (26/11) σε διαμέρισμα επί της οδού Ανδρομάχης, στην Καλλιθέα.
H Πυροσβεστική δέχθηκε κλήση για το περιστατικό γύρω στις 16:30, ενώ στο σημείο έσπευσαν 9 πυροσβέστες με τρία οχήματα, που κατάφεραν να ελέγξουν την φωτιά στο διαμέρισμα του τρίτου ορόφου.
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