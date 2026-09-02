Φωτιά σε διαμέρισμα στην Καλλιθέα, στο νοσοκομείο με εγκαύματα η ηλικιωμένη ένοικος

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Στο νοσοκομείο με ελαφρά εγκαύματα διακομίστηκε ηλικιωμένη.
Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες το διαμέρισμα της στην Καλλιθέα έπιασε φωτιά. Η ηλικιωμένη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.
Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα.
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