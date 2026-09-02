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02.09.2026 18:35

Φωτιά σε διαμέρισμα στην Καλλιθέα, στο νοσοκομείο με εγκαύματα η ηλικιωμένη ένοικος

02.09.2026 18:35
pyrosvestiki
φωτογραφία αρχείου

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Στο νοσοκομείο με ελαφρά εγκαύματα διακομίστηκε ηλικιωμένη.

Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες το διαμέρισμα της στην Καλλιθέα έπιασε φωτιά. Η ηλικιωμένη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. 

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 02.09.2026 19:57
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