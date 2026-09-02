Άγρια σύγκρουση στις ΗΠΑ για την ηγεσία του στρατού: Βαθαίνει το χάος μετά την παραίτηση Ντρίσκολ – Η ρήξη με Χέγκσεθ, οι «εκκαθαρίσεις» και η στήριξη Τραμπ

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Νέα εσωτερική κρίση προκαλεί στο Πεντάγωνο η παραίτηση του Νταν Ντρίσκολ, μέχρι πρότινος ανώτατου πολιτικού προϊσταμένου του αμερικανικού Στρατού, έπειτα από μια παρατεταμένη περίοδο εντάσεων και σοβαρών διαφωνιών με τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, ο Ντρίσκολ υπέβαλε τη Δευτέρα την παραίτησή του στον Ντόναλντ Τραμπ, έχοντας προηγουμένως εκφράσει έντονες αντιρρήσεις για τον τρόπο με τον οποίο ο Χέγκσεθ παρενέβαινε στη λειτουργία και τη διοίκηση του μεγαλύτερου κλάδου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων. Πρόσωπο που γνωρίζει τις θέσεις του Ντρίσκολ ανέφερε ότι ο ίδιος θεωρούσε πως οι επιλογές του υπουργού Άμυνας προκαλούσαν στον Στρατό «ζημιά που θα επηρεάσει μια ολόκληρη γενιά».

Η ίδια πηγή υποστήριξε ότι ο Ντρίσκολ είχε επιχειρήσει επανειλημμένα και με διαφορετικούς τρόπους να αντιμετωπίσει τις διαφωνίες που είχαν προκύψει. Ωστόσο, όπως ανέφερε, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Χέγκσεθ δεν ήταν διατεθειμένος να ακούσει επιχειρήματα που βασίζονταν «στα γεγονότα, την αλήθεια ή τη λογική», λόγω της προσωπικής του αντιπάθειας.

Η αποχώρηση του Ντρίσκολ έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από εσωτερικές συγκρούσεις που έχουν ταράξει το Πεντάγωνο. Η αμερικανική στρατιωτική ηγεσία βρίσκεται ήδη σε διαδικασία σημαντικών ανακατατάξεων, την ώρα που οι ΗΠΑ εξακολουθούν να εμπλέκονται σε παρατεταμένη σύγκρουση με το Ιράν. Η πολεμική αυτή εμπλοκή ασκεί πρόσθετη πίεση στις επιχειρησιακές δυνατότητες των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, αλλά και στα αποθέματα πυρομαχικών.

«Είναι μια αποκαλυπτική στιγμή και νομίζω ότι δείχνει ότι το Πεντάγωνο βρίσκεται σε αποδιοργάνωση», σχολίασε ο Τομ Ράιτ, ανώτερος ερευνητής στο Brookings Institution.

Η σύγκρουση για την ηγεσία του Στρατού

Ένα από τα σημαντικότερα σημεία τριβής ανάμεσα στον Ντρίσκολ και τον Χέγκσεθ ήταν η απομάκρυνση του αρχηγού του Στρατού, στρατηγού Ράντι Τζορτζ, τον περασμένο Απρίλιο.

Από την έναρξη της δεύτερης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ, ο Χέγκσεθ έχει προχωρήσει στην απομάκρυνση ή έχει οδηγήσει στην έξοδο περίπου δύο δωδεκάδες στρατηγούς και ναυάρχους. Οι αλλαγές αυτές αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας αναμόρφωσης της ανώτατης στρατιωτικής ηγεσίας των ΗΠΑ.

Μετά την παραίτηση του Ντρίσκολ, ο αμερικανικός Στρατός βρίσκεται πλέον χωρίς μόνιμο πολιτικό επικεφαλής, αλλά και χωρίς μόνιμο αρχηγό. Και οι δύο θέσεις απαιτούν έγκριση από τη Γερουσία, γεγονός που καθιστά την κατάσταση ακόμη πιο περίπλοκη σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία.

Το κενό στην ηγεσία αποκτά μεγαλύτερη σημασία λόγω του ρόλου που έχει αναλάβει ο Στρατός στην αντιπυραυλική άμυνα των ΗΠΑ. Τα συστήματα Patriot και THAAD αποτελούν βασικά στοιχεία αυτής της αποστολής, ενώ την ίδια στιγμή χιλιάδες Αμερικανοί στρατιώτες παραμένουν αναπτυγμένοι για μεγάλα χρονικά διαστήματα στη Μέση Ανατολή.

Ο Κρίστοφερ Μέγκερ, πρώην υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Πενταγώνου επί κυβέρνησης Τζο Μπάιντεν, περιέγραψε τον Ντρίσκολ ως έναν από τους ελάχιστους ανώτερους πολιτικούς αξιωματούχους που θεωρούνταν «σχετικά ψύχραιμοι». Όπως ανέφερε, ο Ντρίσκολ είχε κερδίσει την εμπιστοσύνη των στρατιωτικών και «έκανε πραγματικά ικανοποιητική δουλειά».

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η απουσία τόσο μόνιμου υπουργού Στρατού όσο και μόνιμου αρχηγού «δημιουργεί σοβαρό κενό ηγεσίας, ειδικά σε περίοδο πολέμου».

Η διαμάχη για τα drones και τον εκσυγχρονισμό

Η αντιπαράθεση μεταξύ των δύο ανδρών δεν περιορίστηκε στις αποφάσεις για τα πρόσωπα που θα στελέχωναν την ανώτατη στρατιωτική ηγεσία. Στο επίκεντρο βρέθηκε και η προσπάθεια εκσυγχρονισμού του Στρατού, με τον Ντρίσκολ να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προώθηση νέων τεχνολογιών.

Μεταξύ των πρωτοβουλιών που είχαν τεθεί σε προτεραιότητα ήταν η ανάπτυξη φθηνότερων drones, η δημιουργία τεχνολογιών για την αντιμετώπιση μη επανδρωμένων αεροσκαφών, αλλά και η ανάπτυξη νέων αντιπυραυλικών συστημάτων.

Πρόσωπο που γνωρίζει τις απόψεις του Ντρίσκολ υποστήριξε ότι ο Χέγκσεθ επιχειρούσε να ανακόψει αυτή τη διαδικασία μετασχηματισμού για προσωπικούς λόγους.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του Ντρίσκολ, ο Στρατός είχε αναθέσει σε τάγμα πεζικού να αναπτύξει και να ενσωματώσει νέες επιχειρησιακές δυνατότητες που βασίζονταν στη χρήση drones. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, ωστόσο, δεν συνεχίστηκε, καθώς ο Χέγκσεθ έδωσε τελικά εντολή για τη διάλυση της μονάδας.

Ο Ντρίσκολ είχε βρεθεί, μάλιστα, και στο επίκεντρο σεναρίων για την επόμενη ημέρα στο υπουργείο Άμυνας. Είχε θεωρηθεί πιθανός διάδοχος του Χέγκσεθ σε περίπτωση που ο Τραμπ αποφάσιζε να απομακρύνει τον υπουργό Άμυνας από τη θέση του.

Αντιδράσεις και στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα

Η παραίτηση του Ντρίσκολ προκαλεί αντιδράσεις και στο εσωτερικό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, με ορισμένους γερουσιαστές να εκφράζουν ανοιχτά την ανησυχία τους για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί.

Ο γερουσιαστής της Νότιας Ντακότα Μάικ Ράουντς δήλωσε «απογοητευμένος» από την αποχώρηση του Ντρίσκολ.

«Πού βρίσκεται η ηγεσία; Είχαμε μερικούς πολύ καλούς στρατηγούς που δεν βρίσκονται πια εκεί και τους οποίους σεβόμασταν», ανέφερε.

Στο μεταξύ, ο Χέγκσεθ έχει τοποθετήσει προσωρινά στη θέση του ανώτατου διοικητή του Στρατού τον αντιστράτηγο Κρίστοφερ ΛαΝέβ, ο οποίος θεωρείται στενός του σύμμαχος. Πρόθεση του υπουργού Άμυνας είναι να προχωρήσει και στη μονιμοποίησή του.

Η επιλογή αυτή, ωστόσο, δεν αναμένεται να περάσει χωρίς αντιδράσεις από τη Γερουσία. Ορισμένοι Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές, οι οποίοι έχουν ενοχληθεί από τον τρόπο με τον οποίο απομακρύνθηκε ο στρατηγός Τζορτζ, έχουν ήδη αφήσει να εννοηθεί ότι η διαδικασία επικύρωσης της υποψηφιότητας του ΛαΝέβ μπορεί να αποδειχθεί δύσκολη.

Σύμφωνα με κοινοβουλευτική πηγή, η αντίθεση που υπάρχει δεν στρέφεται προσωπικά εναντίον του ΛαΝέβ. «Δεν αφορά τον ίδιο τον ΛαΝέβ», ανέφερε, αλλά τον Χέγκσεθ και την οργή που εξακολουθεί να επικρατεί στο Κογκρέσο για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε την απομάκρυνση του προηγούμενου αρχηγού του Στρατού.

Η παραίτηση του Ντρίσκολ αναμένεται, σύμφωνα με την ίδια πηγή, να προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερες δυσκολίες στο Πεντάγωνο, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η προσπάθεια εξασφάλισης της έγκρισης προϋπολογισμού ύψους 1,5 τρισ. δολαρίων. Παράλληλα, ζητείται πρόσθετη χρηματοδότηση δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων για την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν από τον πόλεμο με το Ιράν.

Πιέσεις και στο Πολεμικό Ναυτικό

Η αναταραχή στο αμερικανικό υπουργείο Άμυνας δεν αφορά μόνο τον Στρατό. Σημαντικές πιέσεις αντιμετωπίζει και το Πολεμικό Ναυτικό, τόσο σε επιχειρησιακό όσο και σε δημοσιονομικό επίπεδο.

Οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις, από την Καραϊβική μέχρι το Ιράν, έχουν οδηγήσει σε αυξημένη χρήση των πολεμικών πλοίων, την ώρα που τα διαθέσιμα αποθέματα πυραύλων έχουν περιοριστεί.

Στο πλαίσιο αυτών των ανακατατάξεων, ο υπουργός Ναυτικού Τζον Φίλαν απομακρύνθηκε τον Απρίλιο. Ο Τραμπ πρότεινε στη συνέχεια ως διάδοχό του τον προσωρινό υπουργό Χουνγκ Κάο, πρώην πλοίαρχο του Πολεμικού Ναυτικού.

Η Δημοκρατική γερουσιαστής Τζιν Σαχίν, η οποία είναι μέλος της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων, εξαπέλυσε ευθεία επίθεση κατά του Χέγκσεθ, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος είναι εκείνος που θα έπρεπε να αποχωρήσει.

«Ο υπουργός Χέγκσεθ είναι αυτός που θα έπρεπε να παραιτηθεί, μετά τον κακό χειρισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή και σε όλο τον κόσμο», δήλωσε.

Η Σαχίν συνέχισε την κριτική της, λέγοντας: «Είναι αδιανόητο ο υπουργός Χέγκσεθ να εκκαθαρίζει τις τάξεις από κορυφαίους στρατιωτικούς αξιωματούχους την ίδια στιγμή που οι ΗΠΑ βρίσκονται σε συνεχιζόμενη σύγκρουση και οι προκλήσεις ασφαλείας αυξάνονται».

Ο Τραμπ εξακολουθεί να στηρίζει τον Χέγκσεθ

Παρά τις αντιδράσεις που έχουν προκαλέσει οι χειρισμοί του Χέγκσεθ στο εσωτερικό του Πενταγώνου, αλλά και τις επικρίσεις που διατυπώνονται από μέλη του Κογκρέσου, ο Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να παρέχει δημόσια στήριξη στον υπουργό Άμυνας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ρωτήθηκε και για τα σενάρια που θέλουν τον Χέγκσεθ να εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο να διεκδικήσει τον Λευκό Οίκο στις εκλογές του 2028. Ο Τραμπ, αντί να αφήσει περιθώρια αμφισβήτησης της εμπιστοσύνης του προς τον υπουργό, επέλεξε να τον επαινέσει.

«Έχει κάνει εξαιρετική δουλειά», δήλωσε ο Τραμπ. «Αυτή τη στιγμή, το μόνο που αγαπά και το μόνο για το οποίο νοιάζεται είναι ο στρατός και η φροντίδα του στρατού».

Από την άλλη πλευρά, η Δημοκρατική γερουσιαστής Ελίσα Σλότκιν υποστήριξε ότι ο Χέγκσεθ λαμβάνει υπόψη του ουσιαστικά μόνο τη στάση του Ντόναλντ Τραμπ. Όπως το έθεσε χαρακτηριστικά, λειτουργεί έχοντας «ένα κοινό ενός ανθρώπου, τον Ντόναλντ Τραμπ».

«Αν κάποιος διαφωνήσει μαζί του, τον υπονομεύσει ή τον κάνει με κάποιον τρόπο να φαίνεται αδύναμος, τότε τον ξεφορτώνεται», δήλωσε η Σλότκιν, εκτιμώντας παράλληλα ότι το κλίμα στο Πεντάγωνο αρχίζει να παραπέμπει σε «μια εκκαθάριση χωρίς τέλος».

Ο ίδιος ο Ντρίσκολ, πάντως, επέλεξε να μην κλιμακώσει δημόσια την αντιπαράθεση κατά την επίσημη ανακοίνωση της αποχώρησής του. Στη δήλωσή του απέφυγε οποιαδήποτε ευθεία επίθεση στον Χέγκσεθ και ανακοίνωσε ότι θα εγκαταλείψει τη θέση του την Τετάρτη.

Ο Ντρίσκολ ανέφερε ότι είχε «το προνόμιο να εργαστεί για τον εκσυγχρονισμό και την επιτάχυνση του τρόπου με τον οποίο ο Στρατός στελεχώνει, εκπαιδεύει και εξοπλίζει την πιο θανατηφόρα πολεμική δύναμη στον κόσμο».

Παράλληλα, φρόντισε να αναγνωρίσει και τη συμβολή του Χέγκσεθ, σημειώνοντας ότι η πρόοδος που επιτεύχθηκε δεν θα ήταν δυνατή «χωρίς την υποστήριξη του υπουργού Χέγκσεθ».

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