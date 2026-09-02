Τραγωδία στη Ρώμη: Γονείς σκότωσαν το παιδί τους με αναπηρία και αυτοκτόνησαν επειδή δεν μπορούσαν να το φροντίζουν

Takeaways by to pontiki AI Μια οικογένεια τριών ατόμων βρέθηκε νεκρή με τραύματα από πυροβολισμούς στο σπίτι της στη Ρώμη, μαζί με τον σκύλο τους.

Οι αρχές εντόπισαν τους γονείς και την πεντάχρονη κόρη τους στο κρεβάτι τους έπειτα από ενημέρωση συγγενών.

Στον χώρο βρέθηκαν πολυάριθμες επιστολές με εξηγήσεις και οδηγίες, οι οποίες υποδεικνύουν μια τραγική υπόθεση πιθανής αυτοκτονίας.

Το ζευγάρι φέρεται να αντιμετώπιζε έντονες δυσκολίες στη φροντίδα του παιδιού τους, το οποίο είχε γεννηθεί με σοβαρή αναπηρία.

Η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για να διαπιστώσει τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

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Τραγωδία εκτυλίσσεται στη Ρώμη, αφού νεαρό κορίτσι με αναπηρία βρέθηκε νεκρό δίπλα στους γονείς του στο κρεβάτι τους με τραύματα από πυροβολισμό, σε μια τραγική υπόθεση πιθανής αυτοκτονίας.

Συγγενείς του 42χρονου Λούκα Αμπασιάνο, της 41χρονης Βαλεντίνα Παμπιάνκο και της 5χρονης Μπιάνκα δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν μαζί τους για ώρες. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης που κλήθηκαν τους βρήκαν στο κρεβάτι το απόγευμα της Δευτέρας (31/8/2026) στο σπίτι τους στο προάστιο Πιετραλάτα της Ρώμης μετά τους πυροβολισμούς.

Αστυνομικοί και πυροσβέστες έσπασαν την πόρτα και βρήκαν την οικογένεια νεκρή με τραύματα από πυροβολισμούς, μαζί με το σκυλί της οικογένειας που είχε επίσης σκοτωθεί από πυροβολισμό.

Γύρω από τα πτώματά τους, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, βρέθηκαν δεκάδες επιστολές απευθυνόμενες σε αγαπημένα τους πρόσωπα, οι οποίες περιείχαν συγγνώμες, εξηγήσεις και οδηγίες για το μέλλον. Σε μια επιστολή που έγραψε ο Λούκα στην αδελφή του, της ζήτησε να «φροντίσει τον μπαμπά».

Μεταξύ των μηνυμάτων που άφησαν ο Λούκα και η Βαλεντίνα υπήρχε ένα που έγραφε: «Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό μόνοι μας», όπως έγραψε η η Daily Mail.

Η Σάρα, η γειτόνισσά τους, δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης: «Ήθελαν τόσο πολύ αυτό το κοριτσάκι, αλλά γεννήθηκε με πολλά προβλήματα. Φοβόντουσαν ότι δεν θα ζούσε για πολύ, και αυτό τους εξάντλησε».

Η ιστορία της οικογένειας

Η αστυνομία συνεχίζει να διερευνά το περιστατικό και προσπαθεί να διαπιστώσει τι συνέβη τις τελευταίες ώρες της οικογένειας.

Αφού μετακόμισαν σε ένα μικρό σπίτι στην Πιετραλάτα πριν από περίπου 10 χρόνια, το οποίο είχε αγοράσει για αυτούς ο πατέρας της Βαλεντίνα, Σάντρο, το ζευγάρι άρχισε να ανακαινίζει το σπίτι και ετοιμαζόταν να δημιουργήσει οικογένεια.

Η Νικολίνα Μπαρμπάτο, μια γειτόνισσα, δήλωσε: «Όταν η Βαλεντίνα έμεινε έγκυος, ήταν η επιτομή της ευτυχίας».

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι αντιμετώπιζε δυσκολίες στη φροντίδα της Μπιάνκα, η οποία γεννήθηκε πρόωρα και με σοβαρή αναπηρία, από τη γέννησή της το 2021.

Ο αδελφός του Λούκα είπε ότι το ζευγάρι ήταν τόσο απελπισμένο για βοήθεια, που σχεδίαζε να ταξιδέψει στο Μεξικό για εξειδικευμένη θεραπεία.

Μάλιστα το ζευγάρι απομονώθηκε από τον κόσμο: η Βαλεντίνα άφησε τη δουλειά της για να φροντίζει τη Μπιάνκα πλήρως, ενώ ο Λούκα, τεχνικός πληροφορικής, συνέχισε την ανακαίνιση του σπιτιού μετατρέποντάς το σε εργαστήριο, ώστε να μην χρειάζεται ποτέ να αφήνει την οικογένειά του μόνη.

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