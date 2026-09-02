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02.09.2026 08:02

Ο Μουρούτης «καρφώνει» τον Σαμαρά: Και επί κυβέρνησής του είχαμε «άρρεν», «θήλυ» και «άλλο» (Video)

02.09.2026 08:02
GIWRGOS-MOUROUTIS

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Μπορεί η κυβέρνηση να υιοθέτησε την άποψη του «λάθους» για την ταυτότητα φύλου στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ, η οποία προκάλεσε τα «πυρά» του Αντώνη Σαμαρά, ωστόσο, ένας από τους (πρώην πλέον) πιο στενούς συνεργάτες του «κάρφωσε» τον πρώην πρωθυπουργό.

Ο λόγος για τον Γιώργο Μουρούτη, πρώην διευθυντή του γραφείου Τύπου του Α. Σαμαρά στο Μέγαρο Μαξίμου, ο οποίος, χθες στο Action 24, σημείωσε δηκτικά ότι «ο κ. Σαμαράς οφείλει να είναι πιο προσεκτικός όταν μιλά για μετάλλαξη της ΝΔ, αφού επί εποχής του το 2012, το 2013 και το 2014 στον ΕΟΠΥΥ στο φύλο του ασθενή υπήρχε η ένδειξη Άρρεν, Θήλυ, Άλλο», εξηγώντας ότι το γεγονός αυτό οφείλεται στα διεθνή πρότυπα ISO που εφαρμόστηκαν και στην παρούσα φάση από τον οργανισμό.

«Αν υπάρχει μετάλλαξη αυτή έχει γίνει επί των ημερών του» είπε ο Γ. Μουρούτης, για να συμπληρώσει ότι «το πρόβλημα του είναι ο ίδιος ο εαυτός του. Κάποτε υπήρχε μια ταινία “Κράμερ εναντίον Κράμερ”… Αυτή η αγωνία να αντιπαρατεθεί με τη ΝΔ στο τέλος κάνει κακό στον ίδιο». Εξ οικείων τα βέλη

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