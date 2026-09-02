Eurobank: Ισχυρή ζήτηση για το πράσινο ομόλογο των 600 εκατ. ευρώ στις διεθνείς αγορές

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Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον συγκέντρωσε η νέα έξοδος της Eurobank στις διεθνείς αγορές, με την έκδοση του επταετούς πράσινου Senior Preferred ομολόγου να υπερκαλύπτεται κατά 2,8 φορές και την τράπεζα να αντλεί 600 εκατ. ευρώ.

Η μεγάλη ζήτηση επέτρεψε τη συμπίεση του spread στις 98 μονάδες βάσης, έναντι αρχικής καθοδήγησης στην περιοχή των 125 μονάδων βάσης πάνω από το mid swap. Η αρχική τιμολόγηση αντιστοιχούσε σε απόδοση περίπου 4,54%, με τη διαδικασία να αποτυπώνει το ενδιαφέρον των διεθνών χαρτοφυλακίων για ελληνικούς τραπεζικούς τίτλους.

Το νέο ομόλογο αναμένεται να αξιολογηθεί με Baa1 από τη Moody’s, BBB- από τη S&P, BBB από τη Fitch και BBBH από τη Morningstar DBRS.

Στην έκδοση συμμετείχαν ως ανάδοχοι οι Barclays, Commerzbank, HSBC, Natixis και Société Générale.

Η κίνηση της Eurobank δεν αποτελεί μεμονωμένη έξοδο στις αγορές, αλλά εντάσσεται στον σχεδιασμό για την κάλυψη και περαιτέρω ενίσχυση των απαιτήσεων MREL, δηλαδή του ελάχιστου ύψους ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων που οφείλουν να διαθέτουν οι τράπεζες.

Για την κάλυψη των συγκεκριμένων υποχρεώσεων οι ελληνικές τράπεζες έχουν πραγματοποιήσει τα τελευταία χρόνια σειρά εκδόσεων, αξιοποιώντας παράλληλα την επιστροφή της χώρας στην επενδυτική βαθμίδα και τη βελτίωση της εικόνας του εγχώριου τραπεζικού συστήματος.

Η Eurobank έχει ήδη παρουσία στην αγορά των πράσινων Senior Preferred τίτλων. Το 2024 είχε προχωρήσει σε αντίστοιχη έκδοση ύψους 850 εκατ. ευρώ, δημιουργώντας έτσι προηγούμενο για τη σημερινή άντληση κεφαλαίων.

Η UBS ανεβάζει τον πήχη

Η νέα έκδοση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Eurobank βρίσκεται και στο μικροσκόπιο των διεθνών επενδυτικών οίκων.

Μετά τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου, η UBS αύξησε την τιμή-στόχο για τη μετοχή στα 5,10 ευρώ από 4,90 ευρώ, θεωρώντας ότι η τράπεζα διατηρεί ένα από τα πιο ελκυστικά αναπτυξιακά προφίλ στην περιοχή.

Η ελβετική τράπεζα εκτιμά ότι υπάρχουν περιθώρια υπέρβασης των μεσοπρόθεσμων στόχων της Eurobank, παρά το γεγονός ότι η αναθεωρημένη καθοδήγηση για το 2026 έχει ήδη σε σημαντικό βαθμό ενσωματωθεί στις αποτιμήσεις.

Τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου κινήθηκαν πάνω από τις εκτιμήσεις της αγοράς, ενώ οι προβλέψεις της UBS για τα επόμενα χρόνια μεταβάλλονται μόνο οριακά.

Η επιτυχής έκδοση των 600 εκατ. ευρώ έρχεται έτσι να προστεθεί σε μια περίοδο αυξημένης πρόσβασης των ελληνικών τραπεζών στις διεθνείς αγορές, με το κόστος χρηματοδότησης και τη ζήτηση των ξένων επενδυτών να αποτελούν πλέον βασικούς δείκτες για την αξιολόγηση της θέσης τους μετά την επιστροφή στην επενδυτική βαθμίδα.

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