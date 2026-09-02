search
ΤΕΤΑΡΤΗ 02.09.2026 08:52
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.09.2026 08:15

Eurobank: Ισχυρή ζήτηση για το πράσινο ομόλογο των 600 εκατ. ευρώ στις διεθνείς αγορές

02.09.2026 08:15
eurobank

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον συγκέντρωσε η νέα έξοδος της Eurobank στις διεθνείς αγορές, με την έκδοση του επταετούς πράσινου Senior Preferred ομολόγου να υπερκαλύπτεται κατά 2,8 φορές και την τράπεζα να αντλεί 600 εκατ. ευρώ.

Η μεγάλη ζήτηση επέτρεψε τη συμπίεση του spread στις 98 μονάδες βάσης, έναντι αρχικής καθοδήγησης στην περιοχή των 125 μονάδων βάσης πάνω από το mid swap. Η αρχική τιμολόγηση αντιστοιχούσε σε απόδοση περίπου 4,54%, με τη διαδικασία να αποτυπώνει το ενδιαφέρον των διεθνών χαρτοφυλακίων για ελληνικούς τραπεζικούς τίτλους.

Το νέο ομόλογο αναμένεται να αξιολογηθεί με Baa1 από τη Moody’s, BBB- από τη S&P, BBB από τη Fitch και BBBH από τη Morningstar DBRS.

Στην έκδοση συμμετείχαν ως ανάδοχοι οι Barclays, Commerzbank, HSBC, Natixis και Société Générale.

Η κίνηση της Eurobank δεν αποτελεί μεμονωμένη έξοδο στις αγορές, αλλά εντάσσεται στον σχεδιασμό για την κάλυψη και περαιτέρω ενίσχυση των απαιτήσεων MREL, δηλαδή του ελάχιστου ύψους ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων που οφείλουν να διαθέτουν οι τράπεζες.

Για την κάλυψη των συγκεκριμένων υποχρεώσεων οι ελληνικές τράπεζες έχουν πραγματοποιήσει τα τελευταία χρόνια σειρά εκδόσεων, αξιοποιώντας παράλληλα την επιστροφή της χώρας στην επενδυτική βαθμίδα και τη βελτίωση της εικόνας του εγχώριου τραπεζικού συστήματος.

Η Eurobank έχει ήδη παρουσία στην αγορά των πράσινων Senior Preferred τίτλων. Το 2024 είχε προχωρήσει σε αντίστοιχη έκδοση ύψους 850 εκατ. ευρώ, δημιουργώντας έτσι προηγούμενο για τη σημερινή άντληση κεφαλαίων.

Η UBS ανεβάζει τον πήχη

Η νέα έκδοση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Eurobank βρίσκεται και στο μικροσκόπιο των διεθνών επενδυτικών οίκων.

Μετά τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου, η UBS αύξησε την τιμή-στόχο για τη μετοχή στα 5,10 ευρώ από 4,90 ευρώ, θεωρώντας ότι η τράπεζα διατηρεί ένα από τα πιο ελκυστικά αναπτυξιακά προφίλ στην περιοχή.

Η ελβετική τράπεζα εκτιμά ότι υπάρχουν περιθώρια υπέρβασης των μεσοπρόθεσμων στόχων της Eurobank, παρά το γεγονός ότι η αναθεωρημένη καθοδήγηση για το 2026 έχει ήδη σε σημαντικό βαθμό ενσωματωθεί στις αποτιμήσεις.

Τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου κινήθηκαν πάνω από τις εκτιμήσεις της αγοράς, ενώ οι προβλέψεις της UBS για τα επόμενα χρόνια μεταβάλλονται μόνο οριακά.

Η επιτυχής έκδοση των 600 εκατ. ευρώ έρχεται έτσι να προστεθεί σε μια περίοδο αυξημένης πρόσβασης των ελληνικών τραπεζών στις διεθνείς αγορές, με το κόστος χρηματοδότησης και τη ζήτηση των ξένων επενδυτών να αποτελούν πλέον βασικούς δείκτες για την αξιολόγηση της θέσης τους μετά την επιστροφή στην επενδυτική βαθμίδα.

Διαβάστε επίσης:

Η Emirates διοργανώνει Open Days στην Ελλάδα για την πρόσληψη νέων μελών πληρώματος καμπίνας

Η Motor Oil επενδύει στη Satori Analytics

Νέες επιχειρήσεις με το σταγονόμετρο, ενώ οι πτωχεύσεις κάνουν άλμα σχεδόν 44%

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
turkish_navy
ΚΟΣΜΟΣ

Σύγκρουση εμπορικών πλοίων στη Θάλασσα του Μαρμαρά, αγνοούνται 10 ναυτικοί

robinson_kirk_new
ΚΟΣΜΟΣ

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Σε δίκη παραπέμπεται ο φερόμενος ως δολοφόνος του – Αντιμετωπίζει ακόμα και θανατική ποινή

fourna new
ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί έφυγε από τα Φουρνά η πολύτεκνη οικογένεια: Το bullying και το μποϋκοτάζ στο μαγαζί τους

silvia-delikoura-new
LIFESTYLE

Σύλβια Δεληκούρα: «Όλοι οι άνθρωποι έχουμε το φως και το σκοτάδι μας»

intralot kiosk
BUSINESS

Bally’s Intralot: Έσοδα 544 εκατ. ευρώ, υψηλός δανεισμός και το μεγάλο στοίχημα της evoke μπροστά

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zampetoglou-anagnostopoulos-new
MEDIA

«Studio στις 3»: Τι τηλεθέαση έκαναν Ζαμπέτογλου και Αναγνωστόπουλος στην πρεμιέρα τους στον ΣΚΑΪ

nina flor – filippos de gres- new
LIFESTYLE

Γονείς ο Φίλιππος Ντε Γκρες και η Νίνα Φλορ: Απέκτησαν γιο μέσω παρένθετης μητέρας

meletopoulos-234
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Βλέπει… νέο Ανδρέα Παπανδρέου στον Σαμαρά

ROKKOS
LIFESTYLE

Κυριάκος Χαρίτος κατά Στέλιου Ρόκκου για το κείμενο για τον Γιάννη Πάριο: Τον κατηγορεί για λογοκλοπή, «μας παίρνουν και τα κείμενα»

euro_money_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πανελλήνιος Σύλλογος Δανειοληπτών ν. Κατσέλη: «Καμία συμμόρφωση των funds με τον Άρειο Πάγο – Στο στόχαστρο εγγυητές και πρώτη κατοικία»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 02.09.2026 08:51
turkish_navy
ΚΟΣΜΟΣ

Σύγκρουση εμπορικών πλοίων στη Θάλασσα του Μαρμαρά, αγνοούνται 10 ναυτικοί

robinson_kirk_new
ΚΟΣΜΟΣ

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Σε δίκη παραπέμπεται ο φερόμενος ως δολοφόνος του – Αντιμετωπίζει ακόμα και θανατική ποινή

fourna new
ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί έφυγε από τα Φουρνά η πολύτεκνη οικογένεια: Το bullying και το μποϋκοτάζ στο μαγαζί τους

1 / 3