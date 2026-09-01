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01.09.2026 08:50

Νέες επιχειρήσεις με το σταγονόμετρο, ενώ οι πτωχεύσεις κάνουν άλμα σχεδόν 44%

01.09.2026 08:50
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Μικρή μόνο αύξηση εμφάνισαν οι νέες επιχειρήσεις στο δεύτερο τρίμηνο του 2026, την ώρα που οι πτωχεύσεις κινήθηκαν έντονα ανοδικά, αποτυπώνοντας μια πιο σύνθετη εικόνα για την πραγματική αντοχή της επιχειρηματικότητας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι ενάρξεις λειτουργίας επιχειρήσεων ανήλθαν σε 35.495, από 35.150 το αντίστοιχο διάστημα του 2025, σημειώνοντας αύξηση μόλις 1%.

Την ίδια στιγμή, οι πτωχεύσεις αυξήθηκαν πολύ ταχύτερα. Συγκεκριμένα, ανήλθαν σε 171, από 119 ένα χρόνο νωρίτερα, καταγράφοντας άνοδο 43,7%.

Η μεγάλη απόκλιση μεταξύ των δύο μεγεθών δείχνει ότι, ενώ συνεχίζεται η δημιουργία νέων επιχειρήσεων, οι πιέσεις στο επιχειρηματικό περιβάλλον παραμένουν ισχυρές, κυρίως για τις μικρότερες και λιγότερο ανθεκτικές μονάδες.

Μεταφορές και κατασκευές οδηγούν τις νέες εγγραφές

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις στις νέες εγγραφές καταγράφηκαν σε κλάδους που σχετίζονται με τις μεταφορές και την οικοδομική δραστηριότητα.

Ο τομέας «Μεταφορά και Αποθήκευση» κατέγραψε αύξηση 17%, ενώ οι Κατασκευές ακολούθησαν με άνοδο 13,8%.

Στον αντίποδα, μεγάλη υποχώρηση σημειώθηκε στον κλάδο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού, όπου οι νέες εγγραφές μειώθηκαν κατά 50%.

Αρνητική ήταν και η εικόνα σε έναν από τους μεγαλύτερους κλάδους της οικονομίας, το χονδρικό και λιανικό εμπόριο και την επισκευή οχημάτων, όπου οι νέες επιχειρήσεις μειώθηκαν κατά 20,4%.

Το τελευταίο στοιχείο αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα σε μια περίοδο κατά την οποία το λιανεμπόριο αντιμετωπίζει ήδη πιέσεις από το αυξημένο λειτουργικό κόστος και τη συγκρατημένη κατανάλωση.

Διαφορετική εικόνα ανά περιοχή

Η γεωγραφική κατανομή δείχνει επίσης διαφορετικές τάσεις.

Στη Βόρεια Ελλάδα, οι περισσότερες νέες επιχειρήσεις καταγράφηκαν στις επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, με 1.094 εγγραφές σε σύνολο 8.064.

Στην Κεντρική Ελλάδα, την πρώτη θέση είχαν τα καταλύματα και η εστίαση, με 918 νέες εγγραφές σε σύνολο 7.868.

Στην Αττική, οι μεταφορές και η αποθήκευση κυριάρχησαν, με 2.715 εγγραφές σε σύνολο 14.952, ενώ στα Νησιά Αιγαίου και την Κρήτη προηγήθηκαν τα καταλύματα και η εστίαση, με 672 εγγραφές σε σύνολο 4.611.

Η συνολική εικόνα παραπέμπει έτσι σε μια επιχειρηματικότητα δύο ταχυτήτων: νέες δραστηριότητες συνεχίζουν να εμφανίζονται, ιδιαίτερα σε κλάδους που συνδέονται με logistics, κατασκευές και τουρισμό, αλλά η ισχυρή αύξηση των πτωχεύσεων λειτουργεί ως σαφής ένδειξη ότι οι οικονομικές πιέσεις δεν έχουν υποχωρήσει.

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ΤΡΙΤΗ 01.09.2026 09:32
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