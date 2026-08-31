Ψήφος εμπιστοσύνης στην Ελλάδα από τον Όμιλο BAT – Συνάντηση εργασίας με την Ελληνική Κυβέρνηση

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Την Ελλάδα επισκέφθηκε η ομάδα διοίκησης του Ομίλου της British American Tobacco (BAT), επιβεβαιώνοντας τη μακροχρόνια δέσμευσή του στην ελληνική αγορά και τη συνέχεια των επενδύσεών του στη χώρα.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο Chief Operating Officer του Ομίλου της ΒΑΤ, Johan Vandermeulen, συμμετείχε σε συνάντηση εργασίας με εκπροσώπους της Ελληνικής Κυβέρνησης, κατά την οποία συζητήθηκαν η παρουσία και η συμβολή της BAT στην ελληνική οικονομία και κοινωνία, η διαχρονική εμπιστοσύνη που επιδεικνύει ο Όμιλος προς τη χώρα, καθώς και οι προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης και επενδύσεων στην ελληνική αγορά.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Johan Vandermeulen παρουσίασε τον σχεδιασμό της νέας επένδυσης της BAT στην ελληνική αγορά, που αφορά στην ανάπτυξη αλυσίδας καταστημάτων αποκλειστικά αφιερωμένων στις Νέες Κατηγορίες προϊόντων της εταιρείας. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο αναπτυξιακό και επενδυτικό πλάνο της ΒΑΤ στην Ελλάδα και επιβεβαιώνει την πρόθεση της εταιρείας να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία της στην ελληνική αγορά, στηρίζοντας τον κλάδο της λιανικής, την αλυσίδα αξίας και τους συνεργάτες της σε όλη τη χώρα.

Με την ευκαιρία της επίσκεψης στην Αθήνα, η διοικητική ομάδα του Ομίλου της ΒΑΤ συμμετείχε στην επίσημη έναρξη λειτουργίας του πρώτου καταστήματος λιανικής Νέων Κατηγοριών προϊόντων της BAT στην Ελλάδα, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας. Το παρών έδωσαν επίσης εργαζόμενοι και στελέχη της BAT Hellas, υπογραμμίζοντας τη σημασία της επένδυσης για την τοπική ομάδα και την περαιτέρω αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας στη χώρα. Πρόκειται για το πρώτο κατάστημα αυτού του είδους για την BAT, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά συνολικά στη Δυτική Ευρώπη, γεγονός που αναδεικνύει την επιλογή της Ελλάδας ως αγοράς ορόσημο για την υλοποίηση της συγκεκριμένης επένδυσης.

Η Ελλάδα αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αγορές του Ομίλου της BAT στην ευρύτερη περιοχή. Με παρουσία 27 ετών στη χώρα, η BAT Hellas έχει συμβάλει ουσιαστικά στην οικονομική δραστηριότητα, την απασχόληση και την κοινωνία, ενώ τα τελευταία χρόνια η συνεισφορά της στα δημόσια έσοδα ανέρχεται ετησίως σε 500 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η εταιρεία στηρίζει σταθερά τους Έλληνες καπνοπαραγωγούς και ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών και επιχειρήσεων σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Η νέα επένδυση στον τομέα της λιανικής αποτελεί φυσική συνέχεια της μακροχρόνιας παρουσίας και στήριξης της BAT στην Ελλάδα, καταδεικνύει την εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία και εντάσσεται στη συνολική στρατηγική μετασχηματισμού του Ομίλου. Μέσα από την ανάπτυξη των προϊόντων Νέων Κατηγοριών και την αξιοποίηση της τεχνολογίας, η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει στην παροχή μίας ευρείας γκάμας εναλλακτικών προϊόντων που απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικους καπνιστές και καταναλωτές προϊόντων νικοτίνης.

«Η Ελλάδα αποτελεί διαχρονικά μία χώρα στρατηγικής σημασίας για τη BAT. Η εμπιστοσύνη μας στην ελληνική οικονομία παραμένει ισχυρή και διαρκής, καθώς αναγνωρίζουμε τις σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης που προσφέρει η χώρα. Παραμένουμε προσηλωμένοι στη συμβολή μας στην οικονομία, την κοινωνία και την καινοτομία, ενώ συνεχίζουμε να επενδύουμε με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, δημιουργώντας αξία για τους καταναλωτές, τους συνεργάτες μας και την ελληνική αγορά συνολικά», δήλωσε ο Johan Vandermeulen, Chief Operating Officer του Ομίλου της BAT.

Η BAT υλοποιεί παγκοσμίως το όραμά της να δημιουργήσει ένα Καλύτερο Αύριο (A Better Tomorrow™), επενδύοντας στην επιστήμη, την τεχνολογία και την καινοτομία, με στόχο τη δημιουργία ενός κόσμου χωρίς τον καπνό του τσιγάρου.

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