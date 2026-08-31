Ναυπηγεία Σαλαμίνας: Νέα παράδοση για γαλλική φρεγάτα ανοίγει δρόμο για περισσότερα διεθνή αμυντικά συμβόλαια στο εξωτερικό

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Με σταθερό βήμα διευρύνουν την παρουσία τους στις ευρωπαϊκές αμυντικές ναυπηγήσεις τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας, τα οποία ολοκλήρωσαν ένα ακόμη μέρος του έργου που έχουν αναλάβει στο πρόγραμμα των φρεγατών FDI. Αυτή τη φορά, η ελληνική συμμετοχή αφορά την τρίτη φρεγάτα του συγκεκριμένου τύπου που προορίζεται για το Γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό.

Από τις εγκαταστάσεις στη Σαλαμίνα αναχώρησαν τέσσερα πλήρως προεξοπλισμένα τμήματα, τα οποία κατευθύνονται στο Lorient της Γαλλίας. Εκεί θα ενσωματωθούν στο υπό κατασκευή πολεμικό πλοίο της Naval Group.

Η συγκεκριμένη αποστολή έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς ολοκληρώνει το κατασκευαστικό έργο των Ναυπηγείων Σαλαμίνας για τη συγκεκριμένη φρεγάτα. Το πρώτο από τα συνολικά πέντε blocks είχε αναχωρήσει για τη Γαλλία στις 17 Μαΐου 2026 και πλέον παραδόθηκαν και τα υπόλοιπα τέσσερα.

Η τρίτη γαλλική φρεγάτα είναι παράλληλα η έβδομη συνολικά του προγράμματος FDI, στο οποίο τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας έχουν αποκτήσει σταδιακά σημαντικότερο ρόλο ως βιομηχανικός συνεργάτης της Naval Group.

Από ελληνικό πρόγραμμα σε εξαγωγικό έργο

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον της συνεργασίας δεν βρίσκεται μόνο στο ύψος ή στην έκταση του κατασκευαστικού αντικειμένου. Για την ελληνική ναυπηγική βιομηχανία αποτελεί ένα από τα παραδείγματα όπου εγχώρια παραγωγική μονάδα δεν περιορίζεται στην εκτέλεση εργασιών για εξοπλισμούς που προορίζονται για τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, αλλά εντάσσεται στην αλυσίδα παραγωγής ενός διεθνούς αμυντικού προγράμματος.

Τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας κατασκευάζουν προεξοπλισμένα τμήματα τόσο του κύτους όσο και της υπερκατασκευής των FDI, με τελικό προορισμό φρεγάτες του Ελληνικού αλλά και του Γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού.

Η συνεργασία με τη Naval Group έχει διευρυνθεί σταδιακά από το 2022, ενώ από τον Φεβρουάριο του 2024 έχουν πραγματοποιηθεί παραδόσεις blocks για τις ελληνικές φρεγάτες FDI HN «Φορμίων» και FDI HN 4 «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ».

Από τον Ιούλιο του ίδιου έτους ξεκίνησαν αντίστοιχες παραδόσεις και για τη δεύτερη γαλλική φρεγάτα που κατασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της Naval Group στο Lorient.

Η ολοκλήρωση τώρα και των πέντε τμημάτων της τρίτης γαλλικής FDI προσθέτει ακόμη ένα έργο στο χαρτοφυλάκιο του ελληνικού ναυπηγείου και, κυρίως, δημιουργεί ένα βιομηχανικό ιστορικό που μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμο στη διεκδίκηση νέων συμβάσεων.

Σε μια περίοδο κατά την οποία οι ευρωπαϊκές χώρες αυξάνουν σημαντικά τις αμυντικές τους δαπάνες και αναζητούν πρόσθετη παραγωγική δυναμικότητα, η δυνατότητα ελληνικών εταιρειών να συμμετέχουν ως πιστοποιημένοι προμηθευτές σε μεγάλα πολυεθνικά προγράμματα αποκτά ιδιαίτερη οικονομική σημασία.

Η συνεργασία δεν σταματά στην κατασκευή

Το επόμενο κεφάλαιο για τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας δεν περιορίζεται στην παραγωγή τμημάτων των νέων φρεγατών.

Το ελληνικό ναυπηγείο έχει υπογράψει εξαετή σύμβαση για το Follow On Support των FDI Belharra, αποκτώντας αντικείμενο και στην τεχνική υποστήριξη των ελληνικών και γαλλικών φρεγατών του προγράμματος.

Η συγκεκριμένη συμφωνία διευρύνει τη συνεργασία από το καθαρά κατασκευαστικό σκέλος σε δραστηριότητες που ακολουθούν την παράδοση των πλοίων και μπορούν να δημιουργήσουν μεγαλύτερο χρονικό βάθος στις εργασίες του ναυπηγείου.

Παράλληλα, η συνεργασία με τη Naval Group συνοδεύεται από μεταφορά τεχνογνωσίας και απόκτηση πιστοποιήσεων, στοιχεία απαραίτητα προκειμένου μια ελληνική βιομηχανία να μπορεί να συμμετέχει σε ιδιαίτερα απαιτητικές διεθνείς αλυσίδες παραγωγής.

Ο πρόεδρος των Ναυπηγείων Σαλαμίνας, Γεώργιος Κόρος, χαρακτήρισε την ολοκλήρωση των παραδόσεων για την τρίτη γαλλική FDI επιβεβαίωση της τεχνογνωσίας και των παραγωγικών δυνατοτήτων της εταιρείας, σημειώνοντας ότι στόχος είναι η ενίσχυση της παρουσίας της ελληνικής βιομηχανίας σε κρίσιμους τομείς της άμυνας και της τεχνολογίας.

Για τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας, που διαθέτουν ιστορία άνω των τεσσάρων δεκαετιών, το πρόγραμμα των FDI λειτουργεί πλέον ως διαβατήριο για μια αγορά πολύ μεγαλύτερη από την ελληνική.

Το κρίσιμο στοίχημα είναι η σημερινή συνεργασία να αποκτήσει συνέχεια και να μετατραπεί σε σταθερό εξαγωγικό αντικείμενο, ιδιαίτερα τώρα που η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία βρίσκεται μπροστά σε έναν νέο πολυετή κύκλο επενδύσεων. Η συμμετοχή σε ένα πρόγραμμα όπως οι FDI δείχνει ότι υπάρχει η παραγωγική βάση. Το επόμενο βήμα είναι αυτή η βάση να εξασφαλίσει περισσότερα και μεγαλύτερης διάρκειας διεθνή συμβόλαια.

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