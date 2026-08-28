AlphaBank: Το FinQuest 2026 ανοίγει τις πόρτες του σε startups από ολόκληρη την Ευρώπη

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Έως τις 20 Σεπτεμβρίου θα μπορούν οι ενδιαφερόμενες startups να υποβάλουν αιτήσεις για τη συμμετοχή τους στο FinQuest 2026, τον διαγωνισμό καινοτομίας της Alpha Bank, ο οποίος φέτος διευρύνει την εμβέλειά του πέρα από τα ελληνικά σύνορα.

Η φετινή διοργάνωση αποκτά εντονότερο ευρωπαϊκό χαρακτήρα, καθώς η Alpha Bank απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε νεοφυείς επιχειρήσεις από ολόκληρη την Ευρώπη. Στο επίκεντρο βρίσκονται τεχνολογικές προτάσεις που μπορούν να δώσουν λύσεις σε κρίσιμες προκλήσεις του χρηματοπιστωτικού κλάδου και να συμβάλουν στον περαιτέρω ψηφιακό και επιχειρησιακό μετασχηματισμό των τραπεζών.

Για τις startups, το ενδιαφέρον του διαγωνισμού δεν περιορίζεται στο χρηματικό έπαθλο. Η ομάδα που θα καταλάβει την πρώτη θέση θα έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει σε πιλοτική εφαρμογή της λύσης της σε συνεργασία με την Alpha Bank και να δοκιμάσει στην πράξη την πρότασή της σε πραγματικό τραπεζικό περιβάλλον.

Στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος θα συνεργαστεί με επιχειρησιακές και τεχνολογικές ομάδες της τράπεζας, αποκτώντας παράλληλα πρόσβαση στα αρμόδια στελέχη για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και των δυνατοτήτων εμπορικής αξιοποίησης της λύσης.

Η συγκεκριμένη διαδικασία αφήνει ανοιχτό και το ενδεχόμενο μιας ευρύτερης εμπορικής συνεργασίας με την Alpha Bank, εφόσον η πρόταση αποδειχθεί ότι μπορεί να ενσωματωθεί στις δραστηριότητες και στις ανάγκες του τραπεζικού οργανισμού.

Παράλληλα, η startup που θα αναδειχθεί πρώτη θα λάβει χρηματικό έπαθλο 15.000 ευρώ, το οποίο θα μπορεί να αξιοποιήσει για την περαιτέρω ανάπτυξη της τεχνολογίας ή του προϊόντος της.

Οι έξι startups που θα μπουν στον Accelerator

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων στις 20 Σεπτεμβρίου, οι προτάσεις θα αξιολογηθούν από εξειδικευμένη επιτροπή. Από το σύνολο των συμμετοχών θα επιλεγούν οι έξι καλύτερες, οι οποίες θα περάσουν στην επόμενη φάση του FinQuest.

Οι έξι startups θα συμμετάσχουν σε δίμηνο πρόγραμμα επιτάχυνσης που θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του 2026.

Το Accelerator θα περιλαμβάνει mentoring, εξειδικευμένα workshops, networking και συνεχή υποστήριξη των ομάδων, με στόχο οι αρχικές προτάσεις να εξελιχθούν σε περισσότερο ολοκληρωμένες και εφαρμόσιμες επιχειρηματικές λύσεις.

Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με ειδική εκδήλωση αφιερωμένη στην καινοτομία. Εκεί οι startups που θα έχουν φτάσει στην τελική φάση θα παρουσιάσουν τις προτάσεις τους ενώπιον της κριτικής επιτροπής, η οποία θα επιλέξει τις τρεις νικήτριες ομάδες.

Για την Alpha Bank, το FinQuest λειτουργεί παράλληλα ως δίαυλος επικοινωνίας με το ευρωπαϊκό οικοσύστημα νεοφυούς επιχειρηματικότητας, επιτρέποντας στην τράπεζα να εντοπίζει τεχνολογίες και επιχειρηματικά μοντέλα που μπορούν να αξιοποιηθούν στον χρηματοπιστωτικό κλάδο.

Από την πλευρά τους, οι συμμετέχουσες startups αποκτούν τη δυνατότητα άμεσης επαφής με έναν μεγάλο τραπεζικό οργανισμό της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αλλά κυρίως με στελέχη που συμμετέχουν στη λήψη επιχειρηματικών και τεχνολογικών αποφάσεων.

Με τη διεύρυνση του FinQuest σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Alpha Bank επιχειρεί έτσι να μεγαλώσει τη δεξαμενή των καινοτόμων λύσεων στις οποίες έχει πρόσβαση, μετατρέποντας τον διαγωνισμό από ένα πρόγραμμα ανάδειξης νέων ιδεών σε πιθανή αφετηρία πραγματικών συνεργασιών με startups.

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