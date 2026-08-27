Anytime: Συνεργασία με την BRD στη Ρουμανία για ψηφιακές ασφαλίσεις αυτοκινήτου μέσω mobilebanking

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Ένα ακόμη βήμα για την ανάπτυξή της στη ρουμανική ασφαλιστική αγορά πραγματοποιεί η Anytime, το ψηφιακό brand της Interamerican, αυτή τη φορά μέσα από συνεργασία με την BRD Groupe Société Générale. Η συμφωνία δίνει στην ελληνική ασφαλιστική πρόσβαση στο ψηφιακό οικοσύστημα μιας από τις σημαντικότερες τράπεζες της Ρουμανίας, εντάσσοντας την ασφάλιση αυτοκινήτου απευθείας στο mobile banking.

Η συνεργασία προβλέπει την ενσωμάτωση της υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης οχήματος της Anytime Ρουμανίας στην εφαρμογή YOU BRD. Έτσι, οι πελάτες της τράπεζας μπορούν να ζητούν προσφορά και να αγοράζουν το ασφαλιστήριο μέσα από το ίδιο περιβάλλον στο οποίο πραγματοποιούν τις τραπεζικές συναλλαγές τους.

Ολόκληρη η διαδικασία ολοκληρώνεται online, χωρίς ο χρήστης να χρειάζεται να μεταφερθεί σε άλλη πλατφόρμα ή να επισκεφθεί τραπεζικό κατάστημα.

Διευρύνει τα κανάλια διανομής στη Ρουμανία

Για την Anytime, η συμφωνία έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς διευρύνει τα κανάλια μέσω των οποίων μπορεί να διαθέτει τα ασφαλιστικά προϊόντα της στη Ρουμανία, μια αγορά στην οποία έκανε την είσοδό της το 2025.

Η συνεργασία με την BRD συνδέεται παράλληλα με τη γενικότερη τάση σύγκλισης τραπεζικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών μέσα από ψηφιακές πλατφόρμες. Οι εφαρμογές mobile banking εξελίσσονται σταδιακά σε ευρύτερα οικοσυστήματα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, στα οποία μπορούν να ενσωματώνονται προϊόντα τρίτων παρόχων χωρίς ο πελάτης να εγκαταλείπει το περιβάλλον της τράπεζάς του.

Στην προκειμένη περίπτωση, η BRD προσθέτει στο YOU BRD ένα προϊόν που αφορά μία υποχρεωτική ανάγκη για τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων, ενώ η Anytime αποκτά ένα πρόσθετο ψηφιακό σημείο πώλησης και πρόσβαση στην πελατειακή βάση της τράπεζας.

Η συνεργασία συνδυάζει με αυτόν τον τρόπο την παρουσία της BRD στη ρουμανική τραπεζική αγορά με την ασφαλιστική δραστηριότητα της Interamerican και το μοντέλο απευθείας ψηφιακών πωλήσεων που έχει αναπτύξει η Anytime.

Το στοίχημα της διεθνούς ανάπτυξης

Η Ρουμανία αποτελεί μέρος της προσπάθειας της Anytime να διευρύνει τη δραστηριότητά της εκτός της ελληνικής αγοράς. Η παρουσία της στη χώρα ξεκίνησε το 2025 και η νέα συμφωνία έρχεται να ενισχύσει τη δυνατότητα προσέγγισης πελατών χωρίς την ανάπτυξη ενός παραδοσιακού φυσικού δικτύου διανομής.

Ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Interamerican, Γιάννης Καντώρος, σημείωσε ότι η συνεργασία με την BRD δείχνει πώς η σύμπραξη μιας τράπεζας με ένα ψηφιακό ασφαλιστικό brand μπορεί να απλοποιήσει την πρόσβαση στην ασφάλιση αυτοκινήτου, καθώς οι πελάτες μπορούν να ολοκληρώνουν τη διαδικασία μέσα από εφαρμογές που χρησιμοποιούν ήδη στην καθημερινότητά τους.

Από την πλευρά της BRD Groupe Société Générale, η Deputy CEO και Head of Retail Banking Activities, Mădălina Teodorescu, επισήμανε ότι η προσθήκη της ασφάλισης οχήματος εντάσσεται στη στρατηγική διεύρυνσης των υπηρεσιών που παρέχονται μέσα από το YOU BRD.

Τράπεζες και ασφαλιστικές στην ίδια ψηφιακή «βιτρίνα»

Η συμφωνία έχει ενδιαφέρον και ως προς το μοντέλο διανομής που υιοθετείται. Η πώληση ασφαλιστικών προϊόντων μέσω τραπεζών δεν αποτελεί νέα πρακτική, όμως η μεταφορά της διαδικασίας εξ ολοκλήρου μέσα στο mobile banking αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται το bancassurance.

Αντί για την παραδοσιακή διάθεση προϊόντων μέσω καταστημάτων, ο πελάτης μπορεί να αγοράζει την κάλυψη απευθείας από το κινητό του, μειώνοντας τα βήματα που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Για την Anytime, το συγκεκριμένο μοντέλο μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο ταχύτερης διείσδυσης σε μια σχετικά νέα αγορά για την εταιρεία, καθώς αξιοποιεί ένα ήδη οργανωμένο ψηφιακό δίκτυο αντί να στηρίζεται αποκλειστικά στην αυτόνομη προσέλκυση νέων πελατών.

Η εξέλιξη της συνεργασίας στη Ρουμανία θα δείξει κατά πόσο η ενσωμάτωση ασφαλιστικών προϊόντων στις τραπεζικές εφαρμογές μπορεί να αποτελέσει έναν από τους βασικούς μοχλούς για την περαιτέρω διεθνή ανάπτυξη του ψηφιακού μοντέλου της Anytime.

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