Εκλογές: «Παίζει» και υποψηφιότητα Φλωρίδη

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Αν και ο ίδιος είχε αφήσει να εννοηθεί ότι δεν θα είναι υποψήφιος, φαίνεται ότι Μαξίμου και Πειραιώς εξετάζουν «ζεστά» το ενδεχόμενο ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, να κατέβει στις εκλογές με τη ΝΔ στην Α’ Θεσσαλονίκης.

Ο λόγος για αυτές τις σκέψεις είναι απλώς: η «γαλάζια» παράταξη καταγράφει μεγάλες απώλειες στη βόρεια Ελλάδα και, στο πλαίσιο της επιχείρησης ανάκαμψης, θέλει να χρησιμοποιήσει όλα τα πιθανά και απίθανα «όπλα» που διαθέτει.

Ο Φλωρίδης, με τη σκληρή ρητορική του κατά της αντιπολίτευσης και την αφοσίωσή του στο δόγμα «νόμος και τάξη» φαίνεται ότι κάνει «γκελ» σε πιο συντηρητικούς ψηφοφόρους που… γλυκοκοιτάζουν προς τα δεξιά (Βελόπουλος, Σαμαράς, κ.λπ.).

Έτσι, και αφού προηγηθεί συζήτηση με τον πρωθυπουργό και πρόεδρο της ΝΔ, Κυριάκο Μητσοτάκη, δεν αποκλείεται τελικά ο Γ. Φλωρίδης να συμπεριληφθεί στα «γαλάζια» ψηφοδέλτια. Ίδωμεν…

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