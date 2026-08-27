Εκλογές: «Παίζει» και υποψηφιότητα Φλωρίδη

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Αν και ο ίδιος είχε αφήσει να εννοηθεί ότι δεν θα είναι υποψήφιος, φαίνεται ότι Μαξίμου και Πειραιώς εξετάζουν «ζεστά» το ενδεχόμενο ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, να κατέβει στις εκλογές με τη ΝΔ στην Α’ Θεσσαλονίκης.
Ο λόγος για αυτές τις σκέψεις είναι απλώς: η «γαλάζια» παράταξη καταγράφει μεγάλες απώλειες στη βόρεια Ελλάδα και, στο πλαίσιο της επιχείρησης ανάκαμψης, θέλει να χρησιμοποιήσει όλα τα πιθανά και απίθανα «όπλα» που διαθέτει.
Ο Φλωρίδης, με τη σκληρή ρητορική του κατά της αντιπολίτευσης και την αφοσίωσή του στο δόγμα «νόμος και τάξη» φαίνεται ότι κάνει «γκελ» σε πιο συντηρητικούς ψηφοφόρους που… γλυκοκοιτάζουν προς τα δεξιά (Βελόπουλος, Σαμαράς, κ.λπ.).
Έτσι, και αφού προηγηθεί συζήτηση με τον πρωθυπουργό και πρόεδρο της ΝΔ, Κυριάκο Μητσοτάκη, δεν αποκλείεται τελικά ο Γ. Φλωρίδης να συμπεριληφθεί στα «γαλάζια» ψηφοδέλτια. Ίδωμεν…
Διαβάστε επίσης
Συνταγματική αναθεώρηση: Έρχεται η δεύτερη ψηφοφορία
Δικαιωμένη δηλώνει η Ακρίτα που δεν την ψηφίζει η ΝΔ για αντιπρόεδρο της Βουλής
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.