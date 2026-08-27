Συνταγματική αναθεώρηση: Έρχεται η δεύτερη ψηφοφορία

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Την ημερομηνία για τη δεύτερη ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση αναμένεται να ορίσει αύριο η Διάσκεψη των Προέδρων, καθώς… έχει πέσει δουλειά το επόμενο διάστημα.

Συγκεκριμένα, ήδη συζητείται το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την επαγγελματική ασφάλιση, ενώ κατατίθεται και το νομοσχέδιο για την ταχεία αποκατάσταση των πληγέντων με κρατική αρωγή.

Πάντως, όπως όλα δείχνουν, δεν αναμένονται εκπλήξεις στην ψηφοφορία αυτή, όποτε κι αν γίνει: υπενθυμίζεται ότι η ΝΔ υπερψήφισε τα 33 υπό αναθεώρηση άρθρα, καθώς και οι ανεξάρτητοι βουλευτές Γιώργος Ασπιώτης, Μιχάλης Γαυγιωτάκης, Χαράλαμπος Κατσιβαρδάς, Παύλος Σαράκης, Κωνσταντίνος Φλώρος.

Η αντιπολίτευση καταψήφισε – το ΠΑΣΟΚ ψήφισε «παρών» σε 15 άρθρα – οπότε κανένα άρθρο δεν συγκέντρωσε 180 ψήφους, όπερ σημαίνει ότι όλα θα εξαρτηθούν από την τρίτη ψηφοφορία που θα πραγματοποιηθεί από την επόμενη Βουλή. Γενικώς, δύσκολα τα πράγματα…

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