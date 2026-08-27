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27.08.2026 09:34

Harry και Meghan επέστρεψαν στη Βρετανία με ιδιωτικό αεροσκάφος – Τα ερωτήματα για την ασφάλεια

27.08.2026 09:34
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Ο πρίγκιπας Χάρι μαζί με την Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους έφτασαν στη Βρετανία το απόγευμα της Τετάρτης 26 Αυγούστου, έξι χρόνια αφού εγκατέλειψαν τα βασιλικά τους καθήκοντα και μετακόμισαν στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο δούκας του Σάσεξ και η οικογένειά του προσγειώθηκαν στο αεροδρόμιο του Μπέρμιγχαμ το μεσημέρι της Τετάρτης, αφού ταξίδεψαν με ιδιωτικό αεροσκάφος από την Καλιφόρνια, προκειμένου να ξεκινήσουν τη νέα τους ζωή. Νοίκιασαν το αεροσκάφος μέσω μιας εταιρείας διαχείρισης ιδιωτικών αεροσκαφών με έδρα την Καλιφόρνια. Η ενοικίασή του εκτιμάται ότι κοστίζει περίπου 12.000 δολάρια (9.000 λίρες) για κάθε ώρα πτήσης.

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα, η οικογένεια δεν έλαβε αστυνομική προστασία κατά την άφιξή της, εν μέσω συνεχιζόμενων ερωτημάτων σχετικά με το αν οι φορολογούμενοι θα επωμιστούν το κόστος της ασφάλειάς τους.

Η οικογένεια του δεύτερου γιου του βασιλιά Καρόλου, θα ζήσει σε μια μη βασιλική κατοικία έξω από το Λονδίνο, ενώ και τα δύο παιδιά έχουν εγγραφεί σε σχολεία στο Ηνωμένο Βασίλειο, ώστε να ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα.

Το ζευγάρι είχε ενωθεί με τα δεσμά του γάμου το 2018 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τον Μάιο του 2019 γεννήθηκε το πρώτο τους παιδί ο Άρτσι. Λίγους μήνες αργότερα έκαναν γνωστό πως θα εγκατέλειπαν τους βασιλικούς τους ρόλους.

Από τότε μέχρι και πριν λίγες ώρες ζούσαν μόνιμα στην Αμερική. Στη διάρκεια εκείνου του διαστήματος απέκτησαν και ένα δεύτερο παιδί, την κόρη τους Λίλιμπετ Νταϊάνα, η οποία πήρε το όνομά της από την γιαγιά του πρίγκιπα Χάρι, βασίλισσα Ελισάβετ, καθώς και την μητέρα του, πριγκίπισσα Νταϊάνα.

Μέσα στα χρόνια που ακολούθησαν από την απόφασή τους να αποστασιοποιηθούν από την βασιλική οικογένεια, ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ μίλησαν ουκ ολίγες φορές δημοσίως για αυτά που είχαν ζήσει. Τα όσα ισχυρίστηκαν προκάλεσαν αίσθηση, ενώ σύμφωνα με δημοσιεύματα απομάκρυναν τον πρίγκιπα Χάρι από πολλά μέλη της οικογένειάς του, όπως τον αδελφό του και διάδοχο του θρόνου, πρίγκιπα Ουίλιαμ.

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