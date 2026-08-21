Χάρι και Μέγκαν: Γιατί «ναυάγησε» το αμερικάνικο όνειρο των Σάσεξ – Η βραχύβια «βασιλεία» στο Χόλιγουντ και η ξαφνική επιστροφή στη Βρετανία

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Όταν ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ παραιτήθηκαν από τα καθήκοντά τους ως ενεργά μέλη της Βασιλικής Οικογένειας το 2020 και μετακόμισαν στην Καλιφόρνια, έφεραν μαζί τους κάτι που ούτε το Χόλιγουντ μπορεί να κατασκευάσει: βασιλική ιδιότητα, αναφέρει το BBC σε άρθρο του με τίτλο «Τι απέγινε το αμερικανικό όνειρο του Χάρι και της Μέγκαν;»

Όμως, παρότι ο Χάρι και η Μέγκαν γνώρισαν κάποια επιτυχία στον χώρο του θεάματος, η «βασιλεία» τους στο Χόλιγουντ αποδείχθηκε βραχύβια και η Καλιφόρνια υποδέχθηκε με μάλλον αδιάφορο τρόπο την είδηση της επιστροφής τους στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Κυνηγώντας το αμερικανικό τους όνειρο, είχαν πει ότι αναζητούσαν κάτι περισσότερο από οικονομική ανεξαρτησία.

Στην πολυσυζητημένη συνέντευξή τους στην Όπρα Γουίνφρεϊ το 2021, η Μέγκαν χαρακτήρισε «απελευθερωτική» τη δυνατότητα να μπορεί να κάνει τις δικές της επιλογές και να παίρνει αποφάσεις για τη ζωή της.

#EXCLUSIVE: In this extended first clip from @Oprah's interview with Prince Harry and Meghan, The Duchess of Sussex says what it means to be able to speak for herself.



It comes one year after the couple left England and stepped back from full-time royal life.#OprahMeghanHarry pic.twitter.com/o3AdxpmLrh — CBS Mornings (@CBSMornings) March 5, 2021

Ο Χάρι δήλωσε αργότερα ότι η Αμερική προσέφερε στην οικογένειά του έναν βαθμό ιδιωτικότητας και ελευθερίας που «αναμφίβολα δεν θα μπορούσαν» να απολαμβάνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο — και ότι αυτή ήταν η ζωή που θα ήθελε για εκείνον η μητέρα του, η Νταϊάνα.

Το ζευγάρι εγκαταστάθηκε στο Μοντεσίτο, μια περιοχή δημοφιλή στις διασημότητες, λίγες ώρες βόρεια του Λος Άντζελες, με γείτονες όπως η Όπρα Γουίνφρεϊ, η Γκουίνεθ Πάλτροου και ο Ρομπ Λόου.

Ακολούθησαν συμφωνίες πολλών εκατομμυρίων δολαρίων για podcast και παραγωγές του Netflix.

«Ήταν περιζήτητοι σε απίστευτο βαθμό. Ήταν ονόματα που αμέσως έμπαιναν στα πρωτοσέλιδα και τραβούσαν την προσοχή», λέει η Στέισι Τζόουνς, διευθύνουσα σύμβουλος της Hollywood Branded, εταιρείας μάρκετινγκ και δημοσίων σχέσεων.

«Στο Χόλιγουντ υπάρχουν ατελείωτα πάρτι, ατελείωτες εκδηλώσεις και ατελείωτα πράγματα να κάνεις, αν είσαι διασημότητα», λέει. «Αλλά σύντομα συνειδητοποιείς ότι όλα αυτά τα ατελείωτα πράγματα έχουν ως στόχο την προώθηση κάποιου προϊόντος προς πώληση».

Και το βασιλικό ζευγάρι είχε πολλά να πουλήσει.

Η δημοσιογράφος και παρατηρήτρια της βασιλικής οικογένειας Ελίζαμπεθ Χολμς, με έδρα το Λος Άντζελες, η οποία έγραψε το βιβλίο HRH: So Many Thoughts on Royal Style, λέει: «Νομίζω ότι ένας από τους λόγους που με εξέπληξε [η αποχώρηση των Σάσεξ από τις ΗΠΑ] ήταν ότι έδιναν την εντύπωση πως είχαν αρχίσει να εγκαθίστανται και να βρίσκουν τον ρυθμό τους στη ζωή τους στην Καλιφόρνια».

Δεν λυπούνται όλοι που τους βλέπουν να φεύγουν. Η New York Post, που συχνά ασκεί σκληρή κριτική στο ζευγάρι, υποδέχθηκε την είδηση της αναχώρησής τους με τον σαρκατικό τίτλο «Throne Back!» — ένα λογοπαίγνιο με τη λέξη «θρόνος» — δηλώνοντας ότι ο «μακρύς εθνικός εφιάλτης» της Αμερικής έλαβε τέλος.

Η χλεύη της ταμπλόιντ εφημερίδας σε μεγάλο βαθμό υποβάθμιζε ένα σπάνιο επίτευγμα του ζευγαριού στο Χόλιγουντ. Κατάφεραν κάτι που οι περισσότεροι νεοφερμένοι στην αμερικανική βιομηχανία του θεάματος δεν πετυχαίνουν ποτέ: να πείσουν μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου να επενδύσουν σημαντικά ποσά σε αυτούς.

Ωστόσο, η εξασφάλιση αυτής της αρχικής επένδυσης αποδείχθηκε ευκολότερη από τη διατήρησή της.

Η πολυετής συμφωνία τους με το Spotify, η οποία σύμφωνα με δημοσιεύματα άξιζε έως και 25 εκατ. δολάρια (18,3 εκατ. λίρες), οδήγησε στην παραγωγή του podcast της Μέγκαν Archetypes, 12 επεισοδίων, με καλεσμένους όπως η Σερένα Γουίλιαμς και η Μαράια Κάρεϊ.

Ωστόσο, το 2023, το Spotify και η Archewell Audio του ζευγαριού ανακοίνωσαν ότι είχαν «συμφωνήσει από κοινού να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους».

Η πενταετής συμφωνία τους με το Netflix, που υπογράφηκε το 2020 και, σύμφωνα με δημοσιεύματα, είχε αξία μεταξύ 60 και 100 εκατ. δολαρίων, απέφερε αρκετά προγράμματα.

Έκτοτε, όμως, αντικαταστάθηκε από μια λιγότερο επικερδή συμφωνία, σε μια περίοδο γενικότερης κάμψης στον χώρο της ψυχαγωγίας.

Πίσω από τα συγκεκριμένα εγχειρήματα, η εταιρεία παραγωγής των Σάσεξ αντιμετώπισε επίσης μεγάλη εναλλαγή προσωπικού, ενώ δημοσιεύματα ανέφεραν ότι ορισμένοι πρώην εργαζόμενοι αποκαλούσαν ιδιωτικά τους εαυτούς τους «Sussex Survivors Club» — «Λέσχη Επιζώντων των Σάσεξ».

Και ο Χάρι γνώρισε εμπορική επιτυχία, αλλά κυρίως όταν «πουλούσε» τη δική του βασιλική ιστορία.

Τα απομνημονεύματά του, Spare, αποτέλεσαν εκδοτικό φαινόμενο και, σύμφωνα με πληροφορίες, συνοδεύτηκαν από προκαταβολή 20 εκατ. δολαρίων.

Το βιβλίο πούλησε περισσότερα από έξι εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως και έγινε το ταχύτερα πωλούμενο βιβλίο μη μυθοπλασίας που έχει καταγραφεί.

Στο πλαίσιο της προώθησής του, ο Χάρι συμμετείχε σε δημόσια συζήτηση με τον ειδικό στο ψυχικό τραύμα δρ Γκάμπορ Ματέ, κατά την οποία εξέτασε πώς τα παιδικά του χρόνια ως μέλος της βασιλικής οικογένειας τον είχαν διαμορφώσει.

Σε συνέντευξή του στο BBC Newsnight την Πέμπτη, ο Ματέ είπε ότι ο Χάρι έδωσε την εντύπωση ενός ανθρώπου «πολύ προσιτού, πολύ ευαίσθητου», ο οποίος κάνει ό,τι μπορεί ώστε «να μη μεταφέρει τα τραύματά του στα παιδιά του».

Ο Δούκας του Σάσεξ εξακολουθεί να έχει τεράστια εμπορική αξία όταν το θέμα είναι ο ίδιος ο Χάρι, η Βασιλική Οικογένεια ή οι σκοποί με τους οποίους έχει συνδεθεί εδώ και χρόνια.

Ανέλαβε τη θέση του chief impact officer στην εταιρεία coaching BetterUp της Silicon Valley και συνδημιούργησε και ανέλαβε χρέη εκτελεστικού παραγωγού στη σειρά του Apple TV+ για την ψυχική υγεία The Me You Can’t See, μαζί με την Όπρα Γουίνφρεϊ.

Τα πρότζεκτ του για το Netflix βασίστηκαν σε μεγάλο βαθμό σε ενδιαφέροντα με τα οποία ήταν ήδη στενά συνδεδεμένος.

Το Heart of Invictus ακολούθησε τραυματισμένους στρατιωτικούς βετεράνους καθώς προετοιμάζονταν για τους Αγώνες Invictus που ίδρυσε ο ίδιος, ενώ το Polo εξερεύνησε ένα ακόμη από τα πάθη του.

Κανένα από τα δύο, ωστόσο, δεν προσέλκυσε ούτε κατά διάνοια την προσοχή που συγκέντρωσε η εξαμερής σειρά ντοκιμαντέρ του ζευγαριού Harry & Meghan ή οι αποκαλύψεις του Χάρι στο Spare.

Σε μία από τις σχετικά σπάνιες μεγάλες δημόσιες εμφανίσεις του, ο Χάρι εκφώνησε επίσης την κεντρική ομιλία σε άτυπη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη το 2022, με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Νέλσον Μαντέλα. Μίλησε για τη μητέρα του, τη σχέση του με την Αφρική και την κληρονομιά του Μαντέλα.

Ωστόσο, έδειχνε να δυσκολεύεται να ξεφύγει στις ΗΠΑ από τον ρόλο στον οποίο τον είχε «τυποποιήσει» η βασιλική του ιδιότητα.

Όσο για τη Μέγκαν, πρώην ηθοποιό της σειράς Suits, εκείνη επεκτάθηκε σε μια σειρά μαγειρικής και lifestyle του Netflix.

Το περιεχόμενο αυτό παρουσίαζε την ειδυλλιακή ζωή τους, με αξιολάτρευτες «διασωθείσες κότες» και φρεσκοκαλλιεργημένες φράουλες, με φόντο το γραφικό τοπίο των βουνών Σάντα Γινέζ.

Το With Love, Meghan ακυρώθηκε μετά από δύο σεζόν, αλλά έχει προταθεί για Emmy στην κατηγορία Outstanding Lifestyle Series.

Νωρίτερα φέτος, το Netflix τερμάτισε επίσης τη συμμετοχή του στο lifestyle brand της Μέγκαν, As Ever.

«Το Netflix παράγει ταινίες. Το Netflix δεν παράγει μαρμελάδες», λέει η Τζόουνς, η ειδικός στο branding.

Οι επικριτές κατηγόρησαν την προσεκτικά επιμελημένη εικόνα ζωής που παρουσίαζε η Μέγκαν ως αποκομμένη από την πραγματικότητα. Ωστόσο, από πλευράς branding, η Τζόουνς αναγνωρίζει ότι ακόμη και η αρνητική δημοσιότητα μπορεί να έχει αξία, εφόσον κρατά κάποιον στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.

Τα εγχειρήματα της Μέγκαν τη διατήρησαν στο προσκήνιο και έδωσαν στο κοινό κάτι που μπορούσε είτε να παρακολουθήσει είτε να αγοράσει.

«Με τη μετακόμισή τους στη Βρετανία, φαίνεται ότι εξακολουθούν να επιδιώκουν αυτή την εγγύτητα με τη Βασιλική Οικογένεια, ώστε να προσδίδουν κύρος στους εαυτούς τους ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, να την αξιοποιούν εμπορικά», λέει η Κίνσεϊ Σκόφιλντ, της οποίας το ομώνυμο podcast επικεντρώνεται στη Βασιλική Οικογένεια.

«Η Μέγκαν παριστάνει τη γαλαζοαίματη, πουλώντας τα τσάγια και το άλειμμα φρούτων της μέσω του As Ever από τότε που λανσαρίστηκε».

Οι Σάσεξ εξακολουθούν να έχουν υπό ανάπτυξη νέα πρότζεκτ. Πρόσφατα κυκλοφόρησαν ένα ντοκιμαντέρ για τις Girl Scouts και ετοιμάζουν μια σειρά μυθοπλασίας που διαδραματίζεται στον κλειστό και προνομιούχο κόσμο των ομάδων πόλο, με παραγωγούς τους δημιουργούς του Gossip Girl.

Ωστόσο, συνολικά η αμερικανική εμπειρία τους αποκαλύπτει τα όρια της διασημότητας στο Χόλιγουντ.

Η φήμη μπορεί να σου ανοίξει την πόρτα, αλλά δεν σου εγγυάται ότι θα παραμείνεις μέσα.

«Το Χόλιγουντ περνά αυτή τη στιγμή μια απίστευτα δύσκολη περίοδο και το τοπίο είναι κατακερματισμένο», λέει η Τζόουνς.

Οι απολύσεις, οι αλλεπάλληλες αναδιαρθρώσεις και η μεγάλη εναλλαγή προσωπικού έχουν αποσταθεροποιήσει εταιρείες σε ολόκληρο τον κλάδο.

«Είναι αρκετά δύσκολο να ιδρύσεις και να λανσάρεις μια εταιρεία και να την κρατήσεις σε λειτουργία», λέει. «Όταν αυτή η εταιρεία ιδρύεται από κάποιον που είναι τεράστιο όνομα στα μέσα ενημέρωσης, χρειάζονται πολύ ισχυρά στελέχη για να τον υποστηρίζουν».

Μπορεί να μην κατέχουν πλέον τη θέση που είχαν όταν πρωτοέφτασαν στην Αμερική και μπορεί να δηλώνουν ότι επιστρέφουν στο Ηνωμένο Βασίλειο για να ζήσουν ως ιδιώτες, αλλά είναι μάλλον απίθανο το ζευγάρι να περάσει στο παρασκήνιο.

«Δεν πρόκειται ποτέ να γίνουν ιδιώτες, όπου κι αν ζήσουν, για το υπόλοιπο της ζωής τους», λέει η Τζόουνς.

«Δεν είναι άνθρωποι που μπορούν ποτέ να γίνουν κομπάρσοι. Είναι πρωταγωνιστές στη δική τους παράσταση — ή πρωταγωνιστές στην παράσταση κάποιου άλλου. Ακόμη κι αν είναι σταρ μικρότερου βεληνεκούς, παραμένουν σταρ».

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