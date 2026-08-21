Φωτιά στην Τουρτούγια Λάρισας – Καίει χαμηλή βλάστηση

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Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι της Παρασκευής (21/8) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Τουρτούγια Λάρισας.
Κινητοποιήθηκαν άμεσα 16 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα.
Από αέρος επιχειρεί και ένα ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Τεμπών.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Τουρτούγιας του δήμου Τεμπών Λάρισας. Κινητοποιήθηκαν 16 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο της 10ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 5 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 21, 2026
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας.
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