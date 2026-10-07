Ρόδος: Νεκρός 65χρονος μετά από ανατροπή γουρούνας

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Την τελευταία του πνοή στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου άφησε χθες (6/10) βράδυ ένας 65χρονος, ο οποίος είχε τραυματιστεί σε τροχαίο στην επαρχιακή οδό Κολυμπίων – Αρχίπολης, όταν η γουρούνα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της και ανετράπη.
Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε την προηγούμενη μέρα, στις 11:10 το πρωί. Στο όχημα επέβαινε και μία 61χρονη, η οποία τραυματίστηκε.
Και οι δύο μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου ο 65χρονος υπέκυψε στα τραύματά του μία μέρα αργότερα.
Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος ερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Αρχαγγέλου.
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