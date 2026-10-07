Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στη Βοσκίνα Κυνουρίας

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Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βοσκίνα, στον δήμο Νότιας Κυνουρίας, στην Αρκαδία.
Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ και έξι οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη.
Στην προσπάθεια κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.
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