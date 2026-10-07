Δίκη για τα Τέμπη: «Θέλω να μάθω γιατί κάηκε ζωντανό το παιδί μου» – Συγκλονιστικές καταθέσεις των συγγενών του Τάσου Κουτσόπουλου, ραγίζει καρδιές ο παππούς του

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Με καταθέσεις που συγκλόνισαν τους παρόντες στη δικαστική αίθουσα συνεχίστηκε σήμερα, στη Λάρισα η δίκη για τα Τέμπη.

Στην 38η συνεδρίαση κατέθεσαν οι γονείς και ο αδελφός του Τάσου Κουτσόπουλου, με τη μητέρα του, Βασιλική Κούλπα, να περιγράφει τις τελευταίες ώρες πριν από το ταξίδι του γιου της, την αγωνιώδη αναζήτησή του μετά τη σύγκρουση και τη στιγμή που, όπως κατέθεσε, αναγνώρισε τη φωνή του στα ηχητικά από την αυτόματη κλήση του κινητού του στο 112.

Μοναδικός παρών κατηγορούμενος ήταν ο Σπυρίδων Πατέρας. Όπως αναφέρει το onlarissa, η κ. Κούλπα εμφανίστηκε ιδιαίτερα συγκινημένη και ξεκίνησε μιλώντας για τον γιο της και για το κενό που άφησε πίσω του. «Θέλω να μιλήσω για τον Τάσο. Ήταν ένα αξιόλογο παιδί. Μαζί με αυτόν χάθηκε και η οικογένεια. Βοηθούσε και δεν ήθελε να λέει ότι βοηθάει. Η ζωή μας χάθηκε εκείνο το βράδυ», είπε.

Η μητέρα του 21χρονου στάθηκε ιδιαίτερα σε μία συζήτηση που είχε με τον Τάσο λίγο πριν εκείνος αναχωρήσει. Όπως κατέθεσε, ο γιος της είχε μόλις αποκτήσει καινούργιο κινητό τηλέφωνο και της εξηγούσε τη λειτουργία αυτόματης ειδοποίησης σε περίπτωση σύγκρουσης. «Δεν ήταν να φύγει εκείνη την ημέρα, ήταν να φύγει την επόμενη. Είχε πάρει το καινούργιο κινητό του και μου το έδειχνε. “Σε περίπτωση σύγκρουσης καλεί”, μου είπε. “Τι λες παιδί μου; Μην το λες αυτό το πράγμα”. Μου είπε ότι στέλνει ηχητικό. Του είπα “αν δεν ζεις εσύ, δεν θέλω να ζω”. “Έλα να βγάλουμε μια φωτογραφία”, μου είπε. Του έλεγα ότι δεν θέλω να φύγει, ότι στεναχωριέμαι».

Λίγο πριν την αναχώρηση, ο αδελφός του Τάσου πήγε να τον αποχαιρετήσει. «Του είπα “να προσέχεις Τάσο”. “Τι να προσέχω; Με το τρένο θα πάω”, μου απάντησε. Βγήκα στο μπαλκόνι και τον χαιρέτησα. Του είπα ότι ξέχασε το νερό του και μου απάντησε “θα πάρω από το τρένο”».

Στις 11.05 το βράδυ, σύμφωνα με την κατάθεσή της, μίλησαν για τελευταία φορά. «Μου είπε ότι το τρένο είχε καθυστέρηση και ότι ήταν στη Λάρισα. Του είπα “πάρε όταν φτάσεις”. Αργότερα τον πήρα και το τηλέφωνο ήταν κλειστό. Ο σύζυγός μου μού είπε ότι στο σημείο που περνάει το τρένο δεν πιάνουν τα τηλέφωνα. Του είπα ότι ο Τάσος, αν δεν μπορούσε να μιλήσει, θα μου έστελνε μήνυμα».

Η είδηση ήρθε λίγο αργότερα από τον άλλο της γιο. «Στις 12.15 με παίρνει ο Γιώργος. “Ξέρεις ο Τάσος…”. “Τι ο Τάσος;” του λέω. “Εκτροχιάστηκε το τρένο”. Πήραμε το αυτοκίνητο για τη Λάρισα. Στον δρόμο είπα στον άντρα μου “μην τρέχεις, ο Τάσος έφυγε”».

Όταν έφτασαν στην περιοχή της σύγκρουσης, αντίκρισε παιδιά να κλαίνε και, όπως περιέγραψε, ένα λευκό νέφος καπνού πάνω από τα τρένα. Η αναζήτηση συνεχίστηκε στα νοσοκομεία. «Κατέβηκε το πρώτο φορείο. Ήταν μία σακούλα με πτώμα. Κοιτούσα να δω αν ήταν ο σωματότυπος του Τάσου».

Ακολούθησαν ώρες αγωνίας, μέχρι την ταυτοποίηση. Η ίδια θυμήθηκε ότι είχε αναφέρει στις Αρχές πως ο γιος της φορούσε τον βαπτιστικό του σταυρό. Όταν επέστρεψε στο σπίτι, πήγε στο δωμάτιό του. «Πήρα τις πιτζάμες του και έμεινα εκεί», είπε βουρκωμένη. Αργότερα βρέθηκε μπροστά σε ένα κλειστό φέρετρο. «Ήθελα να τον δω, ήθελα να του βάλω ρούχα. Μου είπαν “καλύτερα να μην τον δεις, Βάσω”».

Το σημείο της κατάθεσης που προκάλεσε ιδιαίτερη συγκίνηση ήταν η αναφορά της στα ηχητικά που προέκυψαν από την αυτόματη κλήση του κινητού τηλεφώνου του Τάσου στο 112.

Η ίδια κατέθεσε ότι από την πρώτη στιγμή δεν μπορούσε να αποδεχθεί πως ο γιος της είχε πεθάνει ακαριαία, όπως, σύμφωνα με όσα είπε, είχε καταγραφεί και στην ιατροδικαστική έκθεση. «Από τότε είπα ότι θα αγωνίζομαι μέχρι τέλους για να δικαιωθεί. Δεν δεχόμουν ότι ο θάνατος του Τάσου ήταν ακαριαίος. Το αισθανόμουν. Εγώ επέμενα. Μετά βγήκαν τα ηχητικά. Τα άκουσα και αναγνώρισα τη φωνή του Τάσου. Ποια μάνα δεν θα αναγνώριζε τη φωνή του παιδιού της; Ξαναζούσα για δεύτερη φορά τον θάνατο του Τάσου, την τραγωδία. Το παιδί μου το έκαψαν ζωντανό».

Η κ. Κούλπα κατέθεσε ενώπιον του δικαστηρίου ότι ο Τάσος είχε επιζήσει από τη σύγκρουση και ότι η φωτιά που ακολούθησε ήταν αυτή που του στέρησε τη ζωή. «Όταν πήγα στον εφέτη ανακριτή, του είπα “πήρα ένα παιδί καμένο, δεν ξέρω τι πήρα”. Θα μπορούσε να είχε σωθεί ο Τάσος αν δεν υπήρχε η φωτιά. Επιβίωσε από τη σύγκρουση, αλλά κάηκε από τη φωτιά». Η κατάθεσή της έκλεισε με την απαίτηση να δοθούν απαντήσεις για τις συνθήκες θανάτου του γιου της και να αποδοθούν οι ευθύνες που θα προκύψουν. «Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μάθουμε πώς έφυγε το παιδί μου. Θέλω να μάθω ποιος και τι ευθύνεται. Σαν οικογένεια πιστεύαμε στους θεσμούς και χάθηκαν όλα. Θέλω να κοιτάξω στα μάτια τον γιο μου και να πω ότι έκανα τα πάντα για τον Τάσο».

Η ίδια απέδωσε όσα συνέβησαν σε «πολιτικές σκοπιμότητες» και απέρριψε την εκδοχή που περιορίζει την τραγωδία αποκλειστικά στο ανθρώπινο λάθος. «Θέλω να μάθω για τον Τάσο μου, για όλα τα παιδιά που χάθηκαν. Οικογένειες καταστράφηκαν, δεν υπάρχει ζωή. Πιστεύαμε πως ταξιδεύαμε με ένα ασφαλές μέσο. Δεν λειτουργούσε τίποτα. Δεν δέχομαι το ανθρώπινο λάθος. Εγώ τον Τάσο ήθελα σπίτι. Το παιδί μου ήθελα, δεν ήθελα να παιδεύεται και μου το έκαψαν. Θέλω να μάθω την αλήθεια».

«Θέλω να μάθω γιατί κάηκε ζωντανό το παιδί μου»

Νωρίτερα είχε καταθέσει ο πατέρας του 21χρονου, Δημήτρης Κουτσόπουλος, ο οποίος επίσης επικεντρώθηκε στο ζήτημα της φωτιάς και στο ηχητικό από το 112. «Θέλω να μάθω γιατί κάηκε ζωντανό το παιδί μου. Αυτό με ενδιαφέρει. Αν δεν υπήρχε η φωτιά, δεν θα γινόταν αυτό», είπε.

Όπως ανέφερε, το κινητό του Τάσου πραγματοποίησε αυτόματη κλήση στο 112 και στο ηχητικό ακούγεται η φωνή του. «Εκεί είναι το πρόβλημα, ότι το παιδί μου ζούσε. Όλοι μου λένε ότι ήταν ακαριαίος θάνατος, αλλά το παιδί μου ζούσε. Φώναζε ο Τάσος “μην κουνιέσαι”».

Ο πατέρας του 21χρονου αναφέρθηκε ακόμη στην κατάσταση που αντίκρισε στον τόπο της τραγωδίας όταν επέστρεψε αργότερα. «Ήταν κρανίου τόπος. Όταν πήγα ξανά, τα είχαν ισοπεδώσει όλα». Κατέθεσε επίσης ότι υπάλληλος του ΟΣΕ τού είχε πει πως υπήρξε εντολή να συγκεντρωθούν μέσα σε ένα 24ωρο όσα περισσότερα μπορούσαν από το σημείο.

Σε ερώτηση για τα σενάρια που έχουν διατυπωθεί σχετικά με το φορτίο της εμπορικής αμαξοστοιχίας, ο κ. Κουτσόπουλος απάντησε ότι δεν γνωρίζει τι μετέφερε. «Δεν ξέρω αν είχε ξυλόλια ή παράνομο φορτίο. Εγώ θέλω να μάθω την αλήθεια. Πήραμε το παιδί μας καμένο».

Ο αδελφός του Τάσου και το σοκ από το ηχητικό

Στο δικαστήριο κατέθεσε και ο αδελφός του Τάσου, Γιώργος Κουτσόπουλος, περιγράφοντας μία οικογένεια που, όπως είπε, διαλύθηκε μετά τη νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου. «Είχαμε πολλά όνειρα να ζήσουμε με τον Τάσο. Το ένιωθα μέσα μου ότι έφυγε. Γεννηθήκαμε μαζί, είχα σκοπό να πεθάνουμε μαζί. Είχα πολλά όνειρα γι’ αυτόν κι αυτοί μας το στέρησαν».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και εκείνος στη στιγμή που πληροφορήθηκε, το 2024, ότι το κινητό τηλέφωνο του αδελφού του είχε καλέσει το 112. «Είχα καθησυχαστεί ότι ο Τάσος έφυγε ακαριαία. Όταν άκουσα το ηχητικό, μου έπεσε το κινητό από τα χέρια. Έζησα ένα τεράστιο σοκ. Ο Τάσος επικοινωνούσε μετά το μπαμ και μετά κάηκε».

Ο ίδιος ζήτησε να ακούσει και την κατάθεση της κοπέλας που, σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στο δικαστήριο, βρισκόταν μαζί με τον Τάσο μετά τη σύγκρουση. «Έχουμε μεγάλο κενό, μεγάλο βάρος», είπε.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, η πρόεδρος αναφέρθηκε και στη σταθερή παρουσία του παππού του Τάσου Κουτσόπουλου στο ακροατήριο, σημειώνοντας ότι «έρχεται στωικά σε κάθε δικάσιμο».

Σήμερα ο παππούς του 21χρονου βρέθηκε για ακόμη μία φορά στην αίθουσα, κρατώντας στα χέρια του το πορτρέτο του εγγονού του…

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