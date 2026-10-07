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07.10.2026 12:54

Λαμία: Σοβάς έπεσε πάνω σε μαθητές – Τέσσερις στο νοσοκομείο

07.10.2026 12:54
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Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στο 3ο Γενικό Λύκειο Λαμίας, όταν μεγάλο τμήμα σοβά αποκολλήθηκε από το ταβάνι αίθουσας και έπεσε πάνω σε μαθητές.

Το συμβάν έγινε κατά την τέταρτη διδακτική ώρα, ενώ το μάθημα βρισκόταν σε εξέλιξη. Τέσσερις μαθητές μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας για εξετάσεις.

Δεν φαίνεται να υπάρχει σοβαρός τραυματισμός

Όπως ανέφερε στο Lamianow.gr ο διευθυντής του σχολείου, Σταύρος Χαράλαμπος, στο σημείο έφτασε γιατρός του ΕΚΑΒ και εξέτασε τους μαθητές.

Σύμφωνα με την πρώτη εικόνα, κανένα από τα παιδιά δεν φαίνεται να έχει υποστεί σοβαρό τραυματισμό, ενώ η διακομιδή τους στο νοσοκομείο έγινε για προληπτικούς λόγους.

Αυτοψία από την Τεχνική Υπηρεσία

Μετά το περιστατικό ενημερώθηκαν οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι Τεχνικών Έργων και Παιδείας. Στο σχολείο μετέβη και εκπρόσωπος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαμιέων για αυτοψία.

Η αίθουσα στην οποία αποκολλήθηκε ο σοβάς παρέμεινε κλειστή για λόγους ασφαλείας. Το υπόλοιπο σχολείο συνέχισε κανονικά τη λειτουργία του, με τα μαθήματα να πραγματοποιούνται στις άλλες αίθουσες.

Εξετάζεται ενδεχόμενο κακοτεχνίας

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, διερευνάται εάν η αποκόλληση του σοβά συνδέεται με κακοτεχνία κατά την κατασκευή του κτιρίου.

Παράλληλα, ζητήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία να ελέγξει και άλλα σημεία του σχολικού συγκροτήματος, ώστε να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν αντίστοιχα προβλήματα και να αποκλειστεί κίνδυνος για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

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