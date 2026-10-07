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07.10.2026 12:22

Δίωξη για πέντε κακουργήματα στον Καμπούρη και την σύζυγό του για τις απάτες σε βάρος του e-ΕΦΚΑ – Οδηγούνται στον ανακριτή

07.10.2026 12:22
kampouris

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Για πέντε κακουργήματα και ένα πλημέλλημα κατηγορούνται ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και τα λοιπά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να έστηνε απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ.

Ο παρουσιαστής και η σύζυγός του βρέθηκαν στην Ευελπίδων για εξηγήσεις και ο εισαγγελέας αφού μελέτησε την δικογραφία, άσησε δίωξη σε βάρος τους για πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα.

Πιο συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ με τη σύζυγό του, βρίσκονται αντιμέτωποι με τις κατηγορίες της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, ένταξης και συγκρότησης εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σε βάρος νομικών προσόπων κατ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, για συνεργεία σε απάτη σε βάρος νομικού προσώπου, για νομιμοποιηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση, κατά επαγγελμα και για μη έγκαιρη καταβολη εργοδοτικών και εργατικών εισφορών.

Πλέον, οι κατηγορούμενοι θα οδηγηθούν ενώπιον ανακριτή. Εκεί αναμένεται να πάρουν προθεσμπία , από τον οποίο αναμένεται να λάβουν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 07.10.2026 14:43
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