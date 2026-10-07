Δίωξη για πέντε κακουργήματα στον Καμπούρη και την σύζυγό του για τις απάτες σε βάρος του e-ΕΦΚΑ – Οδηγούνται στον ανακριτή

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Για πέντε κακουργήματα και ένα πλημέλλημα κατηγορούνται ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και τα λοιπά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να έστηνε απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ.

Ο παρουσιαστής και η σύζυγός του βρέθηκαν στην Ευελπίδων για εξηγήσεις και ο εισαγγελέας αφού μελέτησε την δικογραφία, άσησε δίωξη σε βάρος τους για πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα.

Πιο συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ με τη σύζυγό του, βρίσκονται αντιμέτωποι με τις κατηγορίες της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, ένταξης και συγκρότησης εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σε βάρος νομικών προσόπων κατ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, για συνεργεία σε απάτη σε βάρος νομικού προσώπου, για νομιμοποιηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση, κατά επαγγελμα και για μη έγκαιρη καταβολη εργοδοτικών και εργατικών εισφορών.

Πλέον, οι κατηγορούμενοι θα οδηγηθούν ενώπιον ανακριτή. Εκεί αναμένεται να πάρουν προθεσμπία , από τον οποίο αναμένεται να λάβουν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Διαβάστε επίσης

Θάνατος Μαζωνάκη: Θα ζητηθεί άρση τηλεφωνικού απορρήτου και για τον υπνοθεραπευτή – Πότε αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών



Μπαράζ μετασεισμών στη Κάσο μετά τα 4,1 Ρίχτερ – Δέκα αισθητές δονήσεις σε λίγες ώρες

Αλκέτ Ριζάι: Μαρτυρία ότι προσποιήθηκε τον αστυνομικό μετά τους πυροβολισμούς στην Ανάβυσσο – Έχει διαφύγει σε Αλβανία ή Κόσοβο εκτιμούν οι αρχές