Θάνατος Μαζωνάκη: «Δεν γνώριζα για την πλασμαφαίρεση στην κόρη μου» λέει ο Θεοδωρόπουλος – Θα ζητηθεί άρση απορρήτου και για τον υπνοθεραπευτή

Takeaways by to pontiki AI Ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη προτίθεται να ζητήσει την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου και άλλων εμπλεκόμενων προσώπων, συμπεριλαμβανομένου του υπνοθεραπευτή, για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Ο προφυλακισμένος γιατρός επιδιώκει να αποστασιοποιηθεί από τη συγκατηγορούμενη σύζυγό του, καταθέτοντας αίτημα στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για έλεγχο των δεδομένων του κινητού του τηλεφώνου.

Μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται η παράδοση των τοξικολογικών εξετάσεων, οι οποίες θα αποκαλύψουν τις ουσίες που χορηγήθηκαν στον καλλιτέχνη και θα συμβάλουν στη διακρίβωση των συνθηκών θανάτου.

Σύμφωνα με στοιχεία που έχουν προκύψει, η κατηγορούμενη γιατρός φέρεται να αναζήτησε πληροφορίες για τη δράση της προποφόλης και της μιδαζολάμης σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης πριν διαγράψει τις σχετικές αναζητήσεις.

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Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, την ώρα που ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων.

Την ίδια ώρα, η υπεράσπιση του Ηλία Θεοδωρόπουλου επιμένει ότι ο 58χρονος δεν είχε υπόψιν τίποτα περί μέθης, αλλά ούτε για την πλασμαφαίρεση στην οποία φέρεται να υπεβλήθη η κόρη του ζεύγους στα τέλη Αυγούστου, ενώ ζητά να του απαντήσουν οι αρχές αν στο κινητό του βρέθηκε οποιαδήποτε αναφορά σε μέθη ή στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 58χρονος ιατρός θα υποβάλει αίτημα αποφυλάκισης αφότου έρθουν στον ανακριτή οι απαντήσεις από τις τοξικολογικές εξετάσεις.

Νέα αίτηση Θεοδωρόπουλου στον ανακριτή

Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος επιχειρεί εκ νέου να θέσει εαυτόν εκτός κάδρου των ευθυνών κρατώντας νέες αποστάσεις από τη σύζυγό του.

Με νέο αίτημα που κατέθεσε σήμερα το πρωί, ο προφυλακισμένος γιατρός μέσω των δικηγόρων του στον 33ο ανακριτή, ζητά από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών να λάβει απάντηση για το αν στα μηνύματα, στις συνομιλίες ή εν γένει στα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο κινητό του τηλέφωνο υφίσταται οποιαδήποτε αναφορά στις λέξεις «μέθη» ή στο όνομα του τραγουδιστή που κατέρρευσε μέσα στο «ιατρείο» της Καρνεάδου κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης.

Παράλληλα ζητά να του απαντήσουν για το αν οι αρχές διαπίστωσαν να έχει προβεί σε οπαδήποτε διαγραφή αρχείου κατά τις επίμαχες ώρες.

Η αίτηση του γιατρού αναφέρει τα εξής:

«​Προς πληρέστερη διερεύνηση της υπό κρίση υπόθεσης και διακρίβωση της απολύτου αθωότητάς μου σε σχέση με την ανωτέρω ποινική δικογραφία, αιτούμαι όπως υποβληθεί σχετικό ερώτημα προς τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών (Δ.Ε.Ε.), προκειμένου, κατόπιν της εξέτασης του κινητού μου τηλεφώνου, να γνωστοποιήσει:

α) εάν εγώ, έχω προβεί, κατά τις κρίσιμες για την υπόθεση ημέρες και ώρες, σε οποιαδήποτε διαγραφή μηνύματος, φωτογραφίας, αρχείου ή άλλου δεδομένου από τη συσκευή μου και,

β) εάν στα μηνύματα, στις συνομιλίες ή εν γένει στα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο κινητό μου τηλέφωνο υφίσταται οποιαδήποτε αναφορά στις λέξεις «μέθη» και «Μαζωνάκης».

Η απάντηση της Δ.Ε.Ε. επί των ανωτέρω ζητημάτων είναι ουσιώδης για την πλήρη και αντικειμενική διακρίβωση των πραγματικών περιστατικών της υπόθεσης.

Κατόπιν των ανωτέρω αιτούμαι:

Να γίνει δεκτό το παρόν αίτημά μου και να ζητηθεί από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών (Δ.Ε.Ε.) να απαντήσει στα ανωτέρω ειδικότερα ερωτήματα σχετικά με την εξέταση του κινητού μου τηλεφώνου».

Θα ζητηθεί άρση απορρήτου και για άλλα πρόσωπα

Από τη μεριά του, ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης, δήλωσε στο Mega ότι θα ζητήσει την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου και άλλων προσώπων, μεταξύ των οποίων και του υπνοθεραπευτή, που εμπλέκονται στην υπόθεση.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι οι συγγενείς του τραγουδιστή δεν γνώριζαν την ακριβή κατάστασή του πριν από την επίσκεψη στο ιατρείο της Καρνεάδου, ενώ τόνισε ότι τα καθημερινά νέα στοιχεία δικαιώνουν απόλυτα την αυστηροποίηση του κατηγορητηρίου.

«Η ποινική δίωξη ασκήθηκε κατά συναυτουργία και μετά την ολοκλήρωση της ανακρίσεως, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, κρατήθηκαν προσωρινά και οι δύο. Άρα μέχρι σήμερα η δικαιοσύνη αποδίδει την κατηγορία και στους δύο και η πρώτη δικονομική αντιμετώπιση ήταν η προφυλάκισή τους. Θεωρώ ότι και οι δύο έχουν τις ευθύνες για την ανθρωποκτονία του Γιώργου Μαζωνάκη. Όμως δικαιούνται και αυτοί οι άνθρωποι ως κατηγορούμενοι το τεκμήριο της αθωότητας, δηλαδή να θεωρούνται αθώοι μέχρι την κήρυξη της ενοχής τους από το δικαστήριο», δήλωσε.

Ο κ. Λυκούδης ανέφερε επίσης ότι ο 58χρονος γιατρός προσπαθεί να διαχωρίσει τη θέση του από την επίσης κατηγορούμενη σύζυγό του, αποκαλύπτοντας πως οι εργαζόμενες κατέθεσαν ότι ο ίδιος ο γιατρός τις κάλεσε αμέσως μετά την αποχώρηση του ΕΚΑΒ, ζητώντας τους να τηρήσουν «κοινή γραμμή» και να πουν ψέματα για την ώρα προσέλευσης του θύματος.

«Η αποστολή μας είναι να διερευνήσουμε τα πάντα και τους πάντες. Περιμένω την άρση του απορρήτου. Νομίζω ότι θα υπάρξει και μια συμπληρωματική άρση απορρήτου, διότι μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί εντολή από το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο για όλα τα τηλέφωνα των εμπλεκομένων. Θα ζητήσω και των υπόλοιπων εργαζομένων. Έχει δοθεί εντολή για την άρση του απορρήτου μόνο στα τρία από τα πέντε τηλέφωνα των εργαζομένων. Θα ζητήσω και του υπνοθεραπευτή και εφόσον προκύψουν κάποια στοιχεία που δημιουργούν συνθήκες συμμετοχής του με οποιοδήποτε τρόπο και με οποιονδήποτε βαθμό συμμετοχής, θα ζητήσω και την δίωξή του, αλλά είναι νωρίς ακόμα για κάτι τέτοιο».

«Η αναισθησιολόγος με την οποία επικοινώνησαν και την ρώτησαν ποιο είναι το αντίδοτο της προποφόλης έχει δώσει ήδη κατάθεση, άρα παραβίασαν ανοιχτές θύρες. Ομολόγησαν κάτι που έτσι και αλλιώς θα ήταν αυταποδεικτικό και θα έβγαινε. Έχει καταθέσει η αναισθησιολόγος ότι την πήραν και τη ρώτησαν ποιο είναι το αντίδοτο της προποφόλης», συμπλήρωσε.

Τα φάρμακα

Την ίδια ώρα, μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται η παράδοση της ιατροδικαστικής και τοξικολογικής έκθεσης, η οποία θα επιβεβαιώσει τις ουσίες που χορηγήθηκαν στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης εξήγησε ότι «οι φαρμακευτικές ουσίες μπορεί να προκαλέσουν άπνοια, καταστολή της αναπνοής και ανακοπή. Γι’ αυτό και είναι πολύ σημαντικές, γιατί εμμέσως θα έχουμε μια πρώτη εικόνα του μηχανισμού θανάτου. Δηλαδή, οι ιστοπαθολογικές κατ’ εμέ θα έρθουν να επαληθεύσουν αυτήν την τοξικολογική. Ήδη έχει ξεκαθαρίσει αρκετά η υπόθεση για την αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη».

Όπως είχε αποκαλύψει το Mega, στον οργανισμό του τραγουδιστή ανιχνεύτηκε η ουσία προποφόλη που χρησιμοποιείται για μέθη. Την ίδια στιγμή, στο κινητό της 56χρονης γιατρού που κατηγορείται για τον θάνατο του τραγουδιστή υπήρχαν αναζητήσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, όπου ζητούσε πληροφορίες για προποφόλη και μιδαζολάμη.

Μετά τον θάνατο του καλλιτέχνη διέγραψε τις σχετικές αναζητήσεις όπως και τις ερωτήσεις της σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για μεθόδους επαναφοράς ατόμου από μέθη. Ιδιαίτερη έμφαση φαίνεται να έδωσε μέσω των αναζητήσεών της στο εάν η πτώση της πίεσης αποτελεί παρενέργεια των δύο αυτών ουσιών.

«Η μιδαζολάμη, όπως και η προποφόλη, είναι φάρμακα τα οποία κατ’ αρχάς τα χρησιμοποιούν αποκλειστικά οι αναισθησιολόγοι και με συγκεκριμένες διαδικασίες. Όταν πηγαίνουμε να κάνουμε και την πιο μικρή επέμβαση, με αυτό που λέει ο κόσμος μέθη ή με μια ήπια αναισθησία, όπως λένε οι αναισθησιολόγοι, δεν υπάρχει περίπτωση να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία χωρίς να προηγηθεί ένας προαναισθησιολογικός – προεγχειρητικός έλεγχος», εξήγησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Ιατροδικαστικής Εταιρείας Γρηγόρης Λέων.

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