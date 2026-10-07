Κυψέλη: Προσφυγή στο Πρωτοδικείο από τους κατοίκους και «φρένο» στις εργασίες της Γραμμής 4 του Μετρό μέχρι την άνοιξη

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Στο Πρωτοδικείο Αθηνών συζητήθηκε σήμερα η αίτηση προσωρινής διαταγής που έχουν καταθέσει κάτοικοι της Κυψέλης κατά της «Ελληνικό Μετρό» και της κοινοπραξίας που έχει αναλάβει την κατασκευή της Γραμμής 4, με επίκεντρο τις ρωγμές και τις ζημιές που έχουν καταγραφεί σε κτίρια της περιοχής.

Τι ζητούν οι κάτοικοι

Οι κάτοικοι ζητούν να αποκτήσουν πρόσβαση στα τεχνικά έγγραφα που σχετίζονται με την υπόθεση, μεταξύ των οποίων οι προκαταρκτικές εκθέσεις του ΤΕΕ και οι σχετικές πραγματογνωμοσύνες. Η απόφαση επί του αιτήματός τους αναμένεται να εκδοθεί αύριο, Πέμπτη.

Όπως υποστηρίζουν, η γνωστοποίηση των τεχνικών στοιχείων είναι αναγκαία ώστε να διαπιστωθεί με σαφήνεια η κατάσταση των κτιρίων και να καθοριστούν οι παρεμβάσεις που απαιτούνται για την αποκατάσταση των ζημιών.

Παρέμβαση του Δήμου Αθηναίων υπέρ των κατοίκων

Στη διαδικασία παρενέβη υπέρ των κατοίκων ο Δήμος Αθηναίων. Ως μάρτυρας κατέθεσε ο Δημήτρης Καλιαμπάκος, καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και πραγματογνώμονας που έχει οριστεί από τον Δήμο.

Κατά την κατάθεσή του, ο κ. Καλιαμπάκος χαρακτήρισε επείγουσα την ανάγκη αποκατάστασης, επισημαίνοντας ότι δεν μπορεί να υπάρξει βεβαιότητα για την ασφάλεια των κτιρίων πριν ολοκληρωθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις.

«Οι καθιζήσεις που έχουν συμβεί δεν ακυρώνονται και οι επιπτώσεις τους δεν αναστέλλονται παρά μόνο όταν γίνουν έργα αποκατάστασης. Είναι κατεπείγουσα διαδικασία να αποκατασταθούν», ανέφερε.

Πρόσθεσε ακόμη ότι το ζήτημα δεν περιορίζεται στην ανασφάλεια που βιώνουν οι κάτοικοι, αλλά αφορά ένα πραγματικό πρόβλημα, τονίζοντας πως «κανείς δεν μπορεί να διαβεβαιώσει τους ανθρώπους που μένουν σε αυτά τα σπίτια ότι τα σπίτια είναι ασφαλή».

«Για να κριθούν οι εργασίες, πρέπει να δούμε τα έγγραφα»

Κατά την εξέταση του μάρτυρα, ο πρόεδρος του δικαστηρίου ζήτησε να διευκρινιστεί ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν και ποια είναι η απάντηση της πλευράς του Μετρό.

Πρόεδρος: «Λέτε να ληφθούν μέτρα. Η απάντηση του Μετρό ποια είναι;»

Μάρτυρας: «Δεν έχουν δώσει καμία απάντηση. Για να κριθεί ποιες εργασίες θα πρέπει να γίνουν, πρέπει να δούμε τα έγγραφα».

Η θέση της πλευράς του Μετρό

Από την πλευρά των εναγομένων κατέθεσε ο υποδιοικητής της Γραμμής 4 του Μετρό, Κωνσταντίνος Κίτσος, ο οποίος υποστήριξε ότι οι καθιζήσεις έχουν πλέον σταθεροποιηθεί, ενώ οι σχετικές μελέτες δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί.

«Οι καθιζήσεις είναι μηδέν. Έχουν σταθεροποιηθεί. Δεν έχουν οριστικοποιηθεί οι μελέτες. Αυτά που έχει παραδώσει το ΤΕΕ δεν είναι οι τελικές εκθέσεις, υπάρχουν μόνο ενδιάμεσες πραγματογνωμοσύνες», ανέφερε στην κατάθεσή του.

Οι κάτοικοι καταγγέλλουν καθυστέρηση στην αποκατάσταση

Οι δικηγόροι των κατοίκων αμφισβήτησαν τη θέση αυτή, επισημαίνοντας ότι η πρόσβαση στα τεχνικά δεδομένα εξακολουθεί να καθυστερεί και ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες αποκατάστασης.

Κατά τις τοποθετήσεις τους υποστήριξαν ότι όσο περνά ο χρόνος αυξάνεται ο κίνδυνος, ιδίως στην περίπτωση ενός σεισμού ή έντονων καιρικών φαινομένων. Παράλληλα, έθεσαν το ερώτημα γιατί, εφόσον οι μελέτες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης, δεν γνωστοποιούνται τα σχετικά στοιχεία.

«Από τις αρχές Μαρτίου μέχρι σήμερα, Οκτώβριο, δεν έχει γίνει καμία αποκατάσταση των ζημιών. Οι καθιζήσεις συνεχίζονται, οι ρωγμές μεγαλώνουν. Κάθε μέρα που περνά τα πράγματα γίνονται ακόμα σοβαρότερα», ανέφεραν, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση πλέον «υπερεπείγουσα».

«Έχουν ήδη αποσταλεί έγγραφα»

Στον αντίποδα, οι νομικοί εκπρόσωποι της «Ελληνικό Μετρό» και της κοινοπραξίας υποστήριξαν ότι υπάρχει συνεχής επικοινωνία των πραγματογνωμόνων με τον Δήμο Αθηναίων και ότι έχουν ήδη αποσταλεί σχετικά έγγραφα.

Όπως ανέφεραν, η εταιρεία έχει δεσμευτεί ότι πριν από οποιαδήποτε επανεκκίνηση των έργων θα πρέπει να ολοκληρωθεί η πραγματογνωμοσύνη, να αξιολογηθούν τα πορίσματά της και να παρουσιαστούν τόσο στον Δήμο όσο και στους κατοίκους.

Σημείωσαν ακόμη ότι το ΤΕΕ είχε αρχικά εκτιμήσει πως η πραγματογνωμοσύνη θα είχε ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο, κάτι που μέχρι στιγμής δεν έχει συμβεί. Ως εκ τούτου, όπως υποστήριξαν, η «Αττικό Μετρό» δεν είναι ακόμη σε θέση να παρουσιάσει οριστική λύση.

«Δεν υπάρχει περίπτωση να ξεκινήσει αυτή τη στιγμή το έργο και έχουμε δεσμευτεί ενυπόγραφα», τόνισαν οι εκπρόσωποι της εταιρείας.

Φρένο μέχρι την άνοιξη

Την ίδια ώρα, φρένο μέχρι την άνοιξη μπαίνει στις εργασίες της γραμμης 4, εξαιτίας των ζημιών.

Η αστοχία στις εκτιμήσεις για τα σαθρώτητα του εδάφους, οδήγησε σε ζημιές σε σπίτια όπου χρειάζονται εκτεταμένες εργασίες αποκατάστασης.

Αυτό θα πάει ακόμη πιο πίσω το έργο καθώς να θυμίσουμε ότι οι εργασίες έχουν σταματήσει από τον Μάιο και δεν αποκλείεται να κλείσουν και χρόνο που θα μείνουν στον «πάγο» με την υπάρχουσα κατάσταση.

Σε συνδυασμό μάλιστα με τις καθυστερήσεις της διασύνδεσης με τον σταθμό «Ευαγγελισμός» (έχουν επίσης παγώσει εδώ και 3 χρόνια οι εργασίες λόγω αντιδράσεων για περιβαλλοντικά ζητήματα), η γραμμή 4 ξεφεύγει δραματικά από το χρονοδιάγραμμά της.

Να σημειωθεί πως τις πρώτες ενδιάμεσες εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) για 14 κτίρια στην περιοχή της Κυψέλης έχει παραλάβει η Ελληνικό Μετρό Α.Ε.

Όπως επισημαίνει η Ελληνικό Μετρό σε σχετική ανακοίνωση, «στις εκθέσεις συνεκτιμάται η προϋφιστάμενη της διέλευσης του TBM (μετροπόντικας) φέρουσα ικανότητα. Στην – κατ’ ελάχιστον – διασφάλισή της, άλλωστε, θα αποσκοπούν οι σχεδιαζόμενες εργασίες αποκατάστασης, αξιολογώντας τις καταγεγραμμένες, λόγω καθιζήσεων, βλάβες και προτείνοντας τις απαιτούμενες επεμβάσεις και τους πρόσθετους ελέγχους, ανά περίπτωση».

Σύμφωνα με τον δικηγόρο των οικογενειών που τα σπίτια τους υπέστησαν βλάβες από τις εργασίες για το μετρό, οι ζημιές φτάνουν τα 25 σπίτια, τα οποία αξιολογούνται από εμπειρογνώμονες οι οποίοι θα γνωστοποιήσουν τα οριστικά αποτελέσματα

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